Mitmenschen Respekt zollen - auch im Wettkampf

Bühl - Vielfältigen Themen widmete sich die Elly-Heuss-Knapp-Schule bei einer besonderen Aktion. Auf dem Stundenplan standen unter anderem das Vorbeugen sexueller Gewalt, gesund frühstücken, Selbstbehauptungstraining und achtsam sein im Umgang miteinander. Der Aspekt "Prävention" verband als roter Faden alle Veranstaltungen der Themenwoche "Gut drauf + miteinander".

Rektorin Gabriele Krämer erläutert: In der Elly-Heuss-Knapp-Schule mit den Profilen Sozialpädagogik, Gesundheit, Pflege und Hauswirtschaft gehöre "Prävention" dauerhaft zur Schulentwicklung. Man messe ihr große Bedeutung zu. Als spezielle Präventionslehrkraft setzt sich Margit Seyfried dafür ein. Sie wird von Kollegen in einer Arbeitsgemeinschaft Prävention unterstützt.

Das Projekt "Gut drauf + miteinander" hatte Seyfried federführend vorbereitet. Auch Klassen und SMV hatten Programmideen eingebracht. Lehrkräfte mit entsprechender Fortbildung boten Workshops an. Externe Fachleute ergänzten deren Spektrum, finanziert durch einen kleinen Obolus der Teilnehmer und einen kräftigen Zuschuss des Fördervereins der Schule. So bereicherten in dieser Themenwoche Workshops mit zusammen mehr als 30 Doppelstunden das Bildungsangebot.

Zum Beispiel kooperierten die Klasse 1.1 des Berufskollegs Sozialpädagogik (es bildet Erzieher/innen aus) und die Klasse der VABO (Vorqualifizierung auf Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse). Mit ihren Lehrerinnen Anja Kirch und Stephanie Feuerstein führten sie Projekte zu "Achtsam miteinander umgehen" durch. Die eine Gruppe bot kooperative Spiele an, die andere ließ sich von Mitschülerinnen, die aus dem Orient stammen, zu Tattoos auf Händen und Armen mit dem Naturfarbstoff Henna inspirieren. "Nicht nur die 17 Mädchen, sondern auch die drei Jungs waren mit Begeisterung beim Henna-Färben dabei", berichtet Kirch.

Sexualpädagogik unterrichten an der "Elly" die Pädagogen Klaus Boujong, Anja Kirch und Ingrid Sies. Für die Themenwoche zogen sie externen Sachverstand hinzu. Karin Saar, Kriminalhauptkommissarin im Referat Prävention des Polizeipräsidiums Offenburg, fand bei ihren Workshops jeweils zwei Stunden lang aufmerksame Zuhörer. Sie befasste sich mit Gewaltphänomenen, insbesondere mit der Prävention gegen sexuelle Gewalt an Kindern. "Wenn der Missbrauch geschehen ist, sind wir eigentlich zu spät", meinte Saar, empfahl aber den Vertrauenspersonen, auch dann in kleinen Schritten vorzugehen, damit sich die Kinder nicht wieder verschlössen: "Ruhe bewahren, zuhören, glauben, trösten, schützen, sich an Beratungsstellen und Jugendamt wenden, denn auch der Helfer darf sich Hilfe holen", gab Saar Verhaltenstipps.

Sehr lebhaft ging es im Rhythmikraum zu. Roland Conar, 13-facher Weltmeister im Kickboxen und Mentalcoach, leitete einen Workshop, der als "Selbstbehauptungstraining" betitelt, aber mehr als dies war, nämlich auch Charakterbildung in sportlich-spielerischem Gewand. Mädchen und Jungen absolvierten getrennte Kurse mit auf sie angepassten Übungen. Sie trainierten mit sichtlich großem Spaß Körperbeherrschung und Konzentration. Sie übten, Handballenschläge auszuteilen, abzuwehren oder ihnen durch Abtauchen auszuweichen, schwächere Übungspartner zu unterstützen - und immer wieder dem Mitkämpfer und Mitmenschen Respekt zu zollen.