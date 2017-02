Funktional und sparsam geplant

Bühlertal (efi) - Das Vorhaben ist ambitioniert: Die Talgemeinde vereint ihre drei Verwaltungssitze künftig an einem zentralen Standort. Bürgermeister Hans-Peter Braun begreift die im März 2016 vom Gemeinderat beschlossene Rathaus-Neukonzeption, die mit Hilfe von Fördermitteln finanziert wird, als "historische Chance". Im April, schätzen die Verantwortlichen, kann mit dem Abbruch des bereits geräumten Rathauses III der erste Bauabschnitt beginnen. Nach dem Abriss wird auf der Rückseite des Rathaus-Hauptgebäudes ein Anbau entstehen. "Wenn alles gut verläuft, kann er bis Ende 2017 fertiggestellt sein", hofft Architekt Andreas Adler. Im Frühjahr 2018, nach dem Innenausbau, kommt es erneut zum Stühlerücken, wenn die Rathaus-I-Mitarbeiter vorübergehend im Neubau Quartier beziehen. Bis Ende 2018 soll die Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Hauses abgeschlossen sein, formuliert Adler das Ziel. Alle Fachbereiche, auch jene aus dem Rathaus II wie Sozial- und Hauptamt, werden dann in einem einzigen Gebäude zusammengeführt. Bis dahin, weiß der Rathauschef, werden die Mitarbeiter eng zusammenrücken und auch einen gewissen Lärmpegel in Kauf nehmen müssen, so Braun. Alle seien von Anfang an in die Planungen einbezogen und sehr motiviert. Geschaffen werden ein zentraler Eingang auf der Südseite und ein kleiner Vorplatz. Der Zugang wird barrierefrei gestaltet. Bei der Planung hat man sich von einem Architekten, selbst Rollstuhlfahrer, beraten lassen. "Jeder Bürger weiß sofort, dass er im richtigen Rathaus ist", beschreibt Bauamtsleiter Norbert Graf die Vorteile einer zentralen Anlaufstelle. Kurze Wege entstünden sowohl für die Bürger als auch für die Rathaus-Mitarbeiter. Im Erdgeschoss des sanierten Rathauses sollen die publikumsintensiven Dienste wie Sozial-, Melde- und Standesamt im Bereich Bürgerservice gebündelt werden. Der Bürgermeister wird eine Etage höher ziehen und im Dachgeschoss residieren. Auf dieser Ebene besteht auch ein Zugang zu einer rund 38 Quadratmeter großen Dachterrasse. Sie kann auch für kleine Empfänge, etwa nach Trauungen, genutzt werden. Auf einer Fläche von 50 Quadratmetern wird eine Photovoltaikanlage installiert. Energetische Einsparungen verspricht man sich auch durch eine neue Gaszentralheizung mit Brennwerttechnik. Im historischen Altbau wird ein Aufzug eingebaut, der alle Stockwerke erschließt. Der Keller des Anbaus wird künftig als Archiv und Lager genutzt, in Erd- und Obergeschoss ziehen Haupt- und Baurechtsbehörde sowie Bauamt ein. "Gemeinsam haben wir es geschafft, alle Erfordernisse in einem einzigen Gebäude unterzubringen", lobt Bürgermeister Braun die "tolle Architektur". Mittlerweile sind 22 von 25 Gewerken ausgeschrieben. Mitte März wird sich der Gemeinderat mit der Arbeitsvergabe befassen. "Es sieht so aus, als ob wir die geplanten Kosten einhalten", ist der Rathauschef optimistisch. Die Gesamtkosten sind mit 2,58 Millionen Euro berechnet. Erwartet werden Zuschüsse in Höhe von 1,2 Millionen Euro aus der städtebaulichen Förderung und dem Ausgleichstock. "Wir haben funktional und wirtschaftlich sparsam geplant", fasst Graf zusammen. Bevor die Bagger anrücken, möchte sich der Bürgermeister einen Granitstein aus dem Abrisshaus als "Erinnerungsstück" sichern. Das bislang als Rathaus III genutzte Gebäude ist sein Elternhaus, in dem er bis zum Verkauf an die Gemeinde in den 1980er Jahren gelebt hat.

