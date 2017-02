Schokoherzen für vorbildliche Radfahrer Bühl (red) - Mit Schokoherzen wurden am gestrigen Valentinstag Radfahrer belohnt, die auf der Bühler Hauptstraße korrekt unterwegs waren. "Tu's aus Liebe - respektiere meine Wege", lautet die Kampagne der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Baden-Württemberg (AGFK), wo die Stadt Bühl Mitglied ist. "Leider ist das korrekte Befahren der Bühler Hauptstraße mit dem Fahrrad noch nicht selbstverständlich", schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Auch während der Aktion zum Valentinstag seien Radler beobachtet worden, die auf dem Gehweg oder in falscher Richtung unterwegs waren. "Diese Radfahrer gefährden sich und andere Verkehrsteilnehmer", heißt es in der Mitteilung weiter. In der Hauptstraße müssten sich die Radfahrer die Fahrbahn mit Autos teilen. Im Abschnitt zwischen Bühlertalstraße und Rheinstraße gelte Tempo 20. In der südlichen und nördlichen Hauptstraße wurde im vergangenen Jahr ein Schutzstreifen für Radfahrer aufgebracht. Ziel der Kampagne "Tu's aus Liebe" der AGFK ist es, mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr zu erreichen. Für Radfahrer heißt das, dass sie nur auf den für sie vorgesehenen Wegen fahren. Gehwegfahren ist für erwachsene Personen ohne Kind tabu, es sei denn, der Bürgersteig ist durch das Schild "Radfahrer frei" gekennzeichnet.

