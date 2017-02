Wirtschaftsförderung als "Chefsache"

(mag) - Investitionen in Millionenhöhe hat der Iffezheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung befürwortet. Nach mehreren Beratungsrunden beschloss das Gremium den Haushalt für dieses Jahr, der ein Volumen von 12,4 Millionen Euro aufweist (Foto: av). » - Mehr

Rastatt