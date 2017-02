Konstruktiv, ehrlich und bürgernah

Hubert Schnurr (Oberbürgermeister Bühl): "Seine Ankündigung war für mich überraschend. Ich kenne Jürgen Bäuerle schon aus Schultagen und bin auch privat mit ihm befreundet. Er ist ein Familienmensch. Deswegen ist es für mich nachvollziehbar, dass er mehr Zeit für seine Familie haben will. Für die Politik ist es allerdings ein Verlust. Mit ihm kann man sachlich und auf Augenhöhe sprechen. Er ist ehrlich, konstruktiv, bürgernah und immer darum bemüht, dass gemeinsam Problemlösungen gefunden werden."

Hans-Peter Braun (Bürgermeister Bühlertal): "Ich habe Respekt vor Jürgen Bäuerles Entscheidung. Er sorgt mit seiner Ankündigung für klare Verhältnisse. Jetzt können sich potenzielle Bewerber für das Amt rüsten und sich darauf einstellen. Die Zeit der Nachfolger-Suche wird sicher spannend. Bäuerle ist jemand, der offen und zielstrebig mit den ihm aufgetragenen Themen umgeht. Und als Bühlertäler hat man sowieso eine besondere Verbindung zu ihm."

Christian Greilach (Bürgermeister Lichtenau): "Mit dieser Nachricht habe ich nicht gerechnet, aber ich gönne es ihm und seiner Familie. Ich kann nachvollziehen, dass er nach einem langen Arbeitsleben mehr Zeit für seine Hobbys und seine Familie haben möchte. Ich habe ihn als angenehmen und engagierten Landrat kennengelernt, der für seine Kommunen immer ein offenes Ohr hat. Dass er seinen Rücktritt frühzeitig ankündigt und offen und transparent damit umgeht, passt zu seiner Persönlichkeit. Als Bürgermeister und Kreisrat freue ich mich auf die Zusammenarbeit in den nächsten zwei Jahren."

Jürgen Pfetzer (Bürgermeister Ottersweier): "Erst in der Fraktionssitzung vor der Kreistagssitzung habe ich von der Entscheidung erfahren. Jürgen Bäuerle ist keiner, der Dinge auf die lange Bank schiebt, sondern ein Mann der klaren Worte. Deshalb passt seine Ankündigung zu diesem Charakterzug. Nach 48 Berufsjahren und 27 Jahren in der Kommunalpolitik hat er wahrlich das Recht, Adieu zu sagen. Und wer ihn näher kennt, der weiß, dass er sich mit vollem Elan in die letzten beiden Amtsjahre stürzen wird."