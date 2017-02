Intelligente Energiespeicherung

Gernsbach



Hoher Zuschuss für Heulager Gernsbach (red/ham) - Für den Bau eines Heulagers am kommunalen Rinderstall in Reichental erhält die Stadt Gernsbach vom Land und von der Europäischen Union eine üppige Förderung: 98 200 Euro fließen aus dem sogenannten Leader-Programm - das sind 63 Prozent der Gesamtkosten.