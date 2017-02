"Es bereitet Freude, helfen zu können" Ottersweier (jo) - Die Nullzinspolitik macht vielen Stiftungen schwer zu schaffen. Die Bernhard-Friedmann-Stiftung hatte schon vor Jahren ihre Geldanlagen in Wertpapiere und Genussrechte verlagert. Diese Strategie zahlt sich aus. Im vergangenen Jahr schüttete die Stiftung des früheren EU-Rechnungshofpräsidenten 20000 Euro für 28 Einzelprojekte im sozialen, kulturellen und kirchlichen Bereich aus. "Wir als Stiftung können helfen", unterstrich Dr. Bernhard Friedmann bei der gestrigen Vorstellung des Geschäftsberichts. Einige der geförderten Vorhaben seien durch die finanzielle Unterstützung erst ermöglicht geworden, schilderten er und seine Frau Gertrud, die Mitglied des Stiftungsvorstands ist. Das markanteste Beispiel ist die Sanierung des Heimatmuseums "Eicher-Wilhelme-Hus", die bis einschließlich 2015 in mehreren Raten mit rund 53000 Euro kofinanziert wurde. Das ehrenamtliche Engagement des Historischen Bürgervereins sei schlichtweg beeindruckend: "Unglaublich, wie sich die Leute da reingekniet haben." Auch im vergangenen Jahr habe der Stiftungsrat, dem sechs Mitglieder inklusive Bürgermeister und Schulleiter angehören, alle "sinnvollen Anträge", die dem Satzungszweck entsprachen, bewilligen können, gab Bernhard Friedmann zu verstehen. Größter Posten mit 5000 Euro war der Wiederaufbau einer vom Erdbeben zerstörten Schule in Nepal - Friedmann kam für die Kosten eines Schulraums auf. "Wir brauchen vertrauenswürdige Personen vor Ort, damit das Geld nicht versickert", sagt der Stifter. In diesem Fall werde das Vorhaben vom Friedrichshafener Verein für Hilfe in Rapcha/Basa getragen, dem der aus Moos stammende Arzt Dr. Uwe Metzinger vorstehe. Für die Einrichtung eines Kinderheims in Bosnien und Herzegowina auf Initiative der Bühler Lebenshilfe machte die Stiftung 2000 Euro locker. Jeweils 1000 Euro Zuschuss bewilligt wurden für ein Jugendlager der evangelischen Kirchengemeinde Bühl und die Renovierung der Kirchenorgel der Gemeinde Bühlertal/Ottersweier. Einen Tausender gab es auch für die DLRG, die ein Schlauchboot benötigte, das DRK Ottersweier, das sich eine Reanimationspuppe beschaffte und den Verein Kulturerbe Schwarzwaldhochstraße für die Ausstattung der Antonius-Kapelle in Herrenwies. Unter den weiteren Projekten - vom Ermöglichen des Schullandheimaufenthalts für drei sozial schwächer gestellte Schüler bis hin zur Teilübernahme von Vortrags- und Seminarkosten - finden sich auch zwei mit Flüchtlingskindern, darunter eines des Präventionsvereins "Lebenswertes Murgtal". 6000 Euro an Kofinanzierungen zeichnen sich bereits fürs laufende Jahr ab. Gertrud Friedmann berichtete von Anfragen und Anträgen für mehrere, auch sportliche Projekte für Flüchtlingskinder in Ottersweier. Auch die Demenzabteilung der Hub und das Kinderprogramm des Dorfbachfestes sollen gefördert werden. Um die Liquidität macht sich ihr Mann, der Ehrenbürger von Ottersweier ist, keine Sorgen. Die Vermögenswerte der vor 14 Jahren gegründeten Stiftung liegen mit 1,125 Millionen Euro über dem Stiftungskapitel von 1,07 Millionen Euro. 334 Vorhaben wurden seit Beginn unterstützt. Gertrud Friedmann sieht darin nicht nur eine Verpflichtung: "Es bereitet auch Freude, helfen zu können." "Das Wirken der Stiftung ist mehr als nur Geldausgeben", sagte Bernhard Friedmann und verwies exemplarisch auf den jährlichen Sozialpreis der Maria-Victoria-Schule, dotiert mit 100 Euro. So könne die Urkunde für herausragendes soziales Engagement als Türöffner bei späteren Bewerbungen dienen.

