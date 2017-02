Bleibende Erlebnisse im Rucksack und auf der Almhütte

Schwarzwaldhochstraße - Das Fasnachtsgeschäft steht sprichwörtlich vor der Liftkasse. Es entscheidet, ob für die Freizeit- und Sportzentrum Mehliskopf GmbH & Co. KG zum Jahresende eine schwarze Null in den Büchern steht. Für einen ist die Saison bereits Schnee von gestern: Udo Schmöger, viele Jahre Betriebsleiter und das Gesicht rund um Bobbahn, Abfahrtspiste, Downhill-Parcours, Klettergarten und Snowpark, hat das Unternehmen verlassen und eine neue berufliche Herausforderung gefunden.

Dass er einmal im Outdoor-Freizeitsport seine Erfüllung findet, haben ihm schon die Eltern in die Wiege gelegt. Beide waren passionierte Hobby-Alpinisten. Vater Heinz, Hauptbrandmeister bei der Berufsfeuerwehr Schweinfurt, packte Klein-Udo bei seinen Touren kurzerhand in den Rucksack - und auf ging's in die Berge. Mit elf Jahren lief er am Seil mit dem Papa über den Morteratsch-Gletscher bei Pontresina (Engadin). Und seine Mutter Johanna ist sicher, dass ihr Bub an Silvester auf der Schlickeralm (Stubaital) gezeugt wurde. Für Udo Schmöger eindeutiges Indiz: "Meine Affinität zum Skisport wurde ganz sicherlich schon in der Kindheit gelegt." Und sogar schon früher.

Zunächst aber war der gebürtige Schweinfurter als Bautechniker tätig. Der handwerkliche Beruf sollte als solide Grundlage für seine spätere Profession in der Freizeitindustrie dienen. Zwischendurch jobbte er auf einer Rinderfarm in Australien, bis es ihn, der Liebe wegen, ins Badische verschlug. Seine damalige Freundin und heutige Frau stammt aus Bischweier.

Und schließlich sollte sich auch der Blick in den BT-Anzeigenstellenmarkt lohnen: Dort suchten die Skiliftbetriebe Mehliskopf einen technischen Betriebsleiter. Zusammen mit Geschäftsführer Andreas Kern folgten investitionsreiche Jahre und die Etablierung als Ganzjahresbetrieb. Das Wintergeschäft wurde weiter optimiert: mit einer Seilwinden-Pistenraupe und der umfangreichsten Beschneiungsanlage im gesamten Nordschwarzwald. Acht Propellermaschinen und zwei Schneelanzen sorgen für weiße Pisten auch dann, wenn sich Frau Holle wieder mal im Bummelstreik befindet.

Apropos Klima: Das lag Udo Schmöger am Herzen, vor allem das zwischenmenschliche mit seinen Kollegen auf Hundseck, Unterstmatt, am Seibelseckle oder auf dem Ruhestein. "Nur gemeinsam sind wir stark", lautete seine Philosophie. Man half sich aus, wenn mal ein Pistenbully defekt war oder gab den Kollegen Tipps bei der technischen Beschneiung. Udo Schmöger war nicht nur kommunikativ, hilfsbereit, stets gern gesehen sowieso, er war ob seiner hohen technischen Kompetenz, praktischen Intelligenz und Belesenheit auch ein gefragter wie beliebter Kollege entlang der Schwarzwaldhochstraße. Er sagt in der Replik auch: "Ich wollte was bewirken in unserer Region." Was ihm gelang. Kein Kollege wird ernsthaft widersprechen.

Sein Markenzeichen war und ist die Strickmütze. Rund 20 hat wer davon. Allenfalls beim Duschen, vermuten Freunde und Kollegen, dürfte er sie wohl ablegen. Und auch diese Vorliebe hat ihre Vorgeschichte: Als kleiner Bub setzte ihm hin und wieder der Papa seine Bommel-Mütze auf. Und das machte ihn stolz wie Bolle.

Nun also wieder eine neue berufliche Herausforderung. Sie kommt mit 49 Jahren goldrichtig. Schmöger wird Verkaufsleiter Deutschland bei DemacLenko. Das Unternehmen Telfs bei Innsbruck gehört zur Leitner-Gruppe, die auf Schneeerzeugungsanlagen und Seilbahntechnik spezialisiert ist. Insofern bleibt er beruflich dem Winter und als Berater und Verkäufer auch den ehemaligen Kollegen im Nordschwarzwald erhalten; ebenso seinem Wohnort Steinbach. Mit einem "weinenden Auge" hat er den Mehliskopf verlassen, um sich mit Elan der neuen Herausforderung zu stellen. Das andere Auge lacht derweil schon: "Ich freue mich total darauf!"

Sein ehemaliger Chef Andreas Kern bedauert den Weggang seines Betriebsleiters, wünscht ihm "alles Gute" und hält die Entscheidung für einen "guten Schritt". Gestern zählte der Mehliskopf seinen 44. Betriebstag. Angesichts der Wettervorhersagen wäre ein Mütze Schnee nicht schlecht. Die närrischen Tage entscheiden schließlich über rote Zahlen oder eine schwarze Null.