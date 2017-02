Glühwein und Spekulatius für den guten Zweck

Gemeinsam überreichten sie einen Scheck in Höhe von 7000 Euro an den Lebenshilfe-Geschäftsführer Harald Unser. Laut Lebenshilfe handelt es sich um ein Rekordergebnis, resultierend aus dem mehr als drei Wochen stattfindenden Glühweinverkauf und der Spekulatius-Backaktion am zweiten Adventssonntag auf dem Marktplatz.

Unser würdigte den persönlichen Einsatz und das Engagement aller Beteiligten. Dabei zollte er den Glühweinverkäufern viel Lob. "Der Glühweinverkauf verlief noch nie so gut wie im vergangenen Jahr", stellte Alexander Kohaupt fest. Die Affentaler Winzergenossenschaft hatte wieder 100 Liter Glühwein kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Kohaupts und ihr Team bewirtschaften den Glühweinstand 17 Tage. Die restliche Zeit bis zum Ende des Bühler Adventsmarkts übernehmen die Quetscheteufel den Stand. So überbrachten in diesem Jahr "Oberteufel" Jörg Luding und sein Stellvertreter Maik Ruggiero einen Teil des Erlöses.

Das Ehepaar Kohaupt lobte den Einsatz aller Helfer rund um den Glühweinstand. Tilo Armbruster und Thomas Huck sind schon seit 2008 mit dabei. Beide arbeiten sonst in der Werkstatt der Lebenshilfe in Sinzheim, Manuel Kraus ist Mitarbeiter im Bühler CAP-Markt. Anneliese Ludwig, Rentnerin und Klientin beim Ambulant Begleiteten Wohnen in Bühl, hat jeden Tag ihre Hilfe beim Spülen der Gläser angeboten. "Ohne sie", so Inge Kohaupt, "hätten wir unseren Verkauf nicht so reibungslos durchführen können." Hilfe erhielten die Kohaupts auch beim allmorgendlichen Aufbau des Glühweinstands von Schülern der Berufsvorbereitenden Einrichtung (BVE) der Mooslandschule Ottersweier und dem Hausservice der Lebenshilfe.

Ein weiterer nicht mehr wegzudenkender Höhepunkt auf dem Adventsmarkt ist der Mitteilung zufolge die Spekulatius-Aktion der Familie Böckeler zugunsten der Lebenshilfe. Tatkräftig unterstützt wird sie durch das Ehepaar Silvia und Karl Link und die Lebenshilfler selbst. Ganz besonders, so die Lebenshilfe, freue man sich auch über die Mithilfe durch Andreas Bohnert von der Stadt Bühl, der die Spekulatiuspäckchen professionell an Mann, Frau oder Budenbesitzer bringe und so zum Erfolg beitrage, und das schon seit einigen Jahren.

"Die Aktion hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zur Gemeinschaftsaktion entwickelt", freute sich Harald Unser.