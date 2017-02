Mehr Freiheiten für Vimbucher Hausbesitzer

Wie berichtet, schließt das Unternehmen zum Jahresende den Standort in der Hurststraße und konzentriert sowohl den VW- als auch den Audi-Handel im Stammhaus an der L85. In diesem Zusammenhang soll dort ein modernes Ausstellungsparkdeck entstehen. Dieses ist überdacht, so dass die Fahrzeuge in diesem Bereich auch vor dem Kot der Saatkrähen geschützt sind, die seit Jahren die Bäume am Zubringer als Nistplätze nutzen.

Der Bebauungsplan sieht darüber hinaus vor, den Kreuzungsbereich Neukrittstraße/Römerstraße/Vimbucher Straße neu zu ordnen. Dort soll die Breite der Fahrbahn verringert werden. Dadurch können mögliche Erweiterungsflächen für das Autohaus geschaffen werden.

Karl Ehinger (FW) lobte den Entwurf, der dem Unternehmen die Möglichkeit zur Expansion biete. Er begrüßte außerdem, dass die Pläne nicht die Weissgärber-Kreuzung berührten, so dass dort die Möglichkeit eines Ausbaus mit Kreisverkehr bestehen bleibe. Wie Patric Kohler (CDU) erklärte, habe der Vimbucher Ortschaftsrat den Plänen zugestimmt. Das Autohaus sei für den Ort ein wichtiger Betrieb. Der Stadtteil wolle darüber hinaus dazu beitragen, Wohnraum in Bühl zu schaffen. Dies werde im Plan mit dem Aspekt der Nachverdichtung berücksichtigt. Bislang gab es in den Teilen des Areals, die als allgemeines Wohn- und Mischgebiet ausgewiesen sind, keine einheitliche Regelung zur Anzahl der Vollgeschosse. Im südlichen und südwestlichen Bereich sowie in einzelnen Straßenzügen war lediglich ein Geschoss zulässig, im restlichen Bereich waren es zwei. Künftig sollen überall zwei Vollgeschosse möglich sein.

Auch Oswald Grißtede (SPD) lobte die Möglichkeit zur Nachverdichtung. Den Lärmschutz in dem Gebiet nannte er dagegen "ein bisschen unbefriedigend". Ein Gutachten hatte ergeben, dass entlang der L85 die Immissionsgrenzwerte für allgemeine Wohngebiete sowohl tags als auch nachts überschritten werden. Eine Erhöhung des bestehenden Lärmschutzwalls sei aufgrund der Bodenverhältnisse nicht möglich. Eine Verlängerung nach Westen und Osten wäre zwar machbar, sei aus Kosten-Nutzen-Sicht aber nicht sinnvoll. Oberbürgermeister Hubert Schnurr stellte in Aussicht, dass der Gutachter die Problematik noch einmal in einer Sitzung des Technischen Ausschusses ausführlich darstellen werde. Lutz Jäckel (FDP) warnte aber vor zu großen Erwartungen: "Wir sollten realistisch sein. Eine Lösung der Lärmproblematik würde sehr viel Geld kosten."