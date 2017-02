Netto sichert Nahversorgung im Lichtenauer Zentrum Lichtenau (ar) - Mit rund 5000 Einwohnern gehört Lichtenau zu den kleineren Städten. Während heutzutage viele Kommunen in dieser Größe Probleme mit der Nahversorgung ihrer Bürger haben, ist das Hanauerstädtchen hierbei gut aufgestellt. Die Mitglieder des Gemeinderats stimmten dem Bauantrag zur Erweiterung des bestehenden Lebensmittelmarktes im Areal "Auf der Schanz" in der Stadtmitte mehrheitlich zu. Als das Gebiet in den 90er Jahren mit Seniorenwohnheim entwickelt worden war, siedelte sich dort auch ein Einkaufszentrum an, in dem aktuell ein Penny-Markt mit einer Verkaufsfläche von 664 Quadratmetern, eine Metzgerei- und eine Bäckereifiliale, eine Apotheke und ein Schreibwarengeschäft untergebracht sind. Wie Bürgermeister Christian Greilach mitteilte, wurde er darüber informiert, dass der Pachtvertrag des Lebensmitteldiscounters in diesem Jahr auslaufe, weswegen der damalige Investor und Eigentümer des Gebäudes neue Verhandlungen aufnahm. Interesse an dem Standort zeigte der Netto-Marken-Discounter, der die Verkaufsfläche jedoch auf rund 800 Quadratmeter vergrößern möchte. Wie Greilach betonte, hätten das Regierungspräsidium Karlsruhe und der Regionalverband Mittlerer Oberrhein diese Erweiterung befürwortet, da im Rahmen der Raumordnung und der innerörtlichen Stärkung eine Nahversorgung im Zentrum bevorzugt und der Standort dadurch gesichert werde. Der Rathauschef sieht in der Erweiterung einen Gewinn für die Stadt, zumal nun auch den Bürgern ein neues Sortiment angeboten werden könne. Laut Eigentümer Max Rund wird der Penny-Markt spätestens Ende Juni Lichtenau verlassen. Dann beginnen die Umbauarbeiten. Die Neueröffnung ist rechtzeitig zum Vorweihnachtsgeschäft im November geplant. Metzgerei, Bäckerei, Apotheke und Schreibwarengeschäft sollen während der Bauzeit geöffnet bleiben, so Greilach. Erweitert wird der Lebensmittelbereich, der nach Neueröffnung einen separaten Eingang erhält, um rund 150 Quadratmeter in die Breite, weswegen laut Bauamtsleiter Andreas Ludwig bis zu zehn Parkplätze entfallen. Dies beunruhigte Werner Lindner (BfL), der auf die jetzige Stellplatznot aufmerksam machte: "Wenn der Markt größer wird, kommen mehr Kunden und man braucht mehr Parkplätze." Wie Ludwig erklärte, sei das vorhandene Parkplatzangebot baurechtlich ausreichend. Diskutiert wurde ebenfalls der Einbau einer behindertengerechte Toilette im Gebäude, da vor Bäckerei und Metzgerei Sitz- und Essgelegenheiten vorhanden seien. Laut Greilach möchte der Eigentümer prüfen, ob eine weitere Toilette zur Verfügung gestellt werden könne.

