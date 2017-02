Mit Ideen noch lange nicht Schluss Ottersweier (mf) - Ob Fasnacht, Dorfbachfest, Kleinkunstbühne in der Zunftstubb, die Sozialaktion "S'isch bal Wihnachte", die Gründung des Historischen Bürgervereins, die historischen Rundwege und nicht zuletzt das Heimatmuseum "Eicher-Wilhelme Hus" - all diese Projekte tragen die Handschrift von Waldemar Friedmann und es werden wohl noch einige Vorhaben hinzukommen. Morgen feiert das nimmermüde Energiebündel seinen 80. Geburtstag. Friedmann ist hochgeehrt. Neben zahlreichen Auszeichnungen der Narrenzunft wurde sein Engagement mit der Ehrennadel des Landes und mit der Bürgermedaille der Gemeinde Ottersweier gewürdigt. Was ist es, das ihn bewegt, immer nach vorne zu gehen und Initiator zu sein? Friedmann denkt ein bisschen nach und kommt darauf: "Ich denk' halt, mir mache ebbes, do konnsch doch nit zugugge. Und es macht Spaß." Diese Mischung zwischen Freude und Verpflichtung, dieses Anpacken und Selbstmachen begleiten ihn sein Leben lang. Als gelernter Maler und späterer Kunsterzieher war er immer an vorderster Front, wenn es darum ging, Ideen und Visionen zu entwickeln und diese dann auch ganz praktisch durchzuziehen. "Wenn man nicht das Zugpferd macht, dann passiert halt nichts", sagt er. Auf der Narrenbühne steht er seit über 55 Jahren. Er tritt auf, gestaltet Bühnenbilder, auch für die Theatervorstellungen des Gesangvereins. Er war Präsident des Elferrats und leitete die Umstellung von der rheinischen zur alemannischen Fasnacht in Ottersweier ein. Als Oberzunftmeister entwickelt er zusammen mit Oskar Dietrich die Maske der Leimewängscht, ruft das Narrengericht und das Narrenbaumstellen ins Leben und handelt mit dem damaligen Bürgermeister Werner Kunz ein Tauschgeschäft aus: Die "Krone" wird zur Heimstatt der Narren, dafür gibt es dort künftig eine Kleinkunstbühne. Er erfindet die historische Gruppe der "Ziegelmacher", die bei mittelalterlichen Festen große Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die Ziegel werden originalgetreu mit Lehm aus der Region und der historischen Technik gefertigt, die er bei der elsässischen Ziegelei Lanter kennenlernt. Wenn er so nachdenkt, dann fallen ihm zwei Projekte ein, die für ihn die intensivsten Aufgaben waren. Nach der Gründung des Historischen Vereins, dessen Vorsitz er von Anfang an innehat, kämpfte er für den Erhalt des ältesten Wohnhauses in der Dorfmitte. "S'Eicher-Wilhelme-Hus" ist heute ein schmuckes Heimatmuseum. Derzeit wird die Innenkonzeption entwickelt und gerne möchte er einen Bauerngarten neben dem Haus sehen. Und dann würde er gerne mal ein historisches Schlachtfest veranstalten. "Mit Ideen ist noch lang noch nicht Schluss", so Ehefrau Elfriede. "Mit diesem Mann wird einem nie langweilig". Diskutiert wird im Hause Friedmann auch noch das eine oder andere private Bauprojekt. Wo sich aber beide einig sind, ist die Liebe für das zweite große Projekt: Die Restauration eines Oldtimer-Holzschiffes. "Das ist fast ein Lebenswerk", sagt Friedmann. Schweren Herzens hat er es an einen Freund verkauft, weiß es aber in guten Händen: "Es kann in der Klasse der Nationalen 75er Regatten segeln und hat einen schönen Platz im Jachthafen von Überlingen." Selbstredend kann Waldemar Friedmann nicht ohne Schiff sein. Er hat sich einen Motorsegler zugelegt und diesen von Holland nach Freistett geholt.

