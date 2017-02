Volle Kanne gegen Kappel

Bühl - Klaus Linz ist sich nicht ganz sicher, ob die Geschichte zeitungstauglich ist, aber er hat sie bei anderen Gelegenheiten schon oft aufs Tapet gebracht. Also erzählt er dann doch von den zwei Schorle. Ihnen verdankt er im Grunde seine Karriere als Büttenredner. Kurz vor seinem ersten Auftritt im zarten Alter von 21 Jahren bekam er hinter der Bühne der Altschweierer Reblandhalle so gewaltiges Fracksausen, dass er sich weigerte, ins Rampenlicht zu treten. Ein erfahrener Narr reichte ihm kurzentschlossen die beiden Gläser als Nervennahrung. So konnte er sein Talent schließlich doch noch unter Beweis stellen. Das hat ihn mittlerweile zum närrischen Rekordwürdenträger gemacht.

Linz erzählt diese Geschichte am Esstisch in seinem Haus in bester Altschweierer Aussichtslage. Ein optimaler Standort für einen Narr, der stets Durchblick beweisen muss. "Wenn hier nachts ein Auto vorbeifährt, wird man schon hellhörig", schwärmt er von der ruhigen Idylle. Umso lebhafter darf es dafür in der Fasnacht zugehen. Da steigt der 46-Jährige schon einmal in Frauenkleider und wirbelt mit den Sunne-Triebl zur Musik der "Rocky Horror Picture Show" über die Bühne. Seine Paraderolle aber ist natürlich der "Dorfbabbler von Altschwier", als der er auch heute Abend beim Bürgerball wieder in die Bütt tritt.

Die Schorle-Geschichte stammt aus dem Jahr 1992. Seitdem stand er in jeder Kampagne auf der Bühne, um den Narren zu erzählen, was sich in den vergangenen Monaten so zugetragen hat. Seine Beiträge hat der Angestellte der Bühler Stadtwerke in einem dicken Leitzordner gesammelt. Die ersten sind noch auf Schreibmaschine getippt. Der Stil ist aber stets gleich geblieben. Seine Werke reimen sich immer, dazu biegt er die Sprache im breitesten Dialekt bis zum Anschlag. "Ich brauche den Reim, um mich dahinter zu verstecken. Ich bin überhaupt kein guter freier Redner", sagt er selbst über sich. Tatsächlich scheint in ihm eine Verwandlung vorzugehen, wenn er seine Texte rezitiert. Seine Stimme gewinnt an Kraft, die Tonlage wird tiefer. Ohne Ähms und Öhs rattert er Verse herunter, die ihm vor Jahrzehnten aus der Feder geflossen sind.

Dabei ist die Beziehung zu seinen Werken durchaus kompliziert. Was sich auf der Bühne in einem halbstündigen Sprachfeuerwerk entlädt, hat monatelange Arbeit gekostet. Meistens fängt er im September mit den ersten Entwürfen an. Dann feilt er stundenlang an seinen närrischen Ergüssen. Mal fliegen ihm die Verse wie von selbst zu, oft ist es aber ein zähes Ringen. Manchmal landet Linz mit einem Thema in einer Sackgasse, wirft alles um und zäumt das Pferd von hinten auf. "Und irgendwann kommt immer die Phase, in der man die Rede am liebsten wegschmeißen will", erzählt er.

Ehrliche Rückmeldung gibt ihm seine Ehefrau Tatjana, auch ein Sunne-Triebl. "Viele Ideen stammen von ihr", bekennt der Dorfbabbler. Zusammen schreiben sie mittlerweile auch ihrem zehnjährigen Sohn Eliah Reden auf den Leib, der seinem Papa auf der Fasnachtsbühne nacheifert. Die Beiträge ihres Mannes bekommt Tatjana Linz während des Reifeprozesses so oft zu hören, dass "ich sie am Ende selbst fast auswendig kann". Ist das Ehepaar zufrieden, folgt schließlich der letzte Ausdruck auf gelbem Papier. Liegt die Rede in dieser Farbe vor, rührt sie Linz nicht mehr an.

Ob sie gelungen ist, erweist sich immer erst auf der Bühne. "Manchmal kommen Sachen wahnsinnig gut an, von denen ich vorher nicht überzeugt war", erzählt er. Eins geht aber immer: Spitzen gegen Eisental und Kappel. Der Dorfbabbler erhebt seinen Heimatort stets zum schönsten Platz der Welt, denn es gilt: "Erst kommt Altschwier und dann long nix." Von diesem Standpunkt aus überschüttet er die Nachbarschaft gern und viel mit Häme. So reimte er einst über den Hochwasserstollen: "Doch s'Beste isch an dem Kanal, die Scheiße lauft nach Eisetal." Wirklich übelgenommen hat ihm seine große Klappe noch niemand. Kleinere Missverständnisse hat Linz stets mit einem "Entschuldigungs-Sekt" wieder ausräumen können. Beim Kappler Allda hat er sogar schon mehrere gefeierte Gastspiele in der Bütt gegeben.

Und auch die Rathausspitze, gegen die er öfter schießt, erkennt seine Leistung vorbehaltslos an. Viermal schon hat er den Orden für die "Goldene Büttenrede" erhalten, mit dem die Stadt die besten Nummern aller Bühler Fasnachtsveranstaltungen würdigt.

Den Kniff mit der Schorle hat er seit 1992 übrigens nicht wiederholen müssen. Linz lässt sich sogar zur Aussage hinreißen, er sei mittlerweile kaum noch nervös. Eine Behauptung, bei der Ehefrau Tatjana die Augen verdreht. Doch Linz kontert selbstsicher: "Manchmal kann ich mittags vor dem Auftritt sogar etwas essen."

Spruchreif