Stadt baut neue Flüchtlingsunterkunft

(rap) - Startschuss für das neue Firmengelände der Rudolf Bauer GmbH: Am Donnerstag begannen mit dem Spatenstich in der Flugstraße im Gewerbepark Oos-West die Arbeiten für die neue Produktionshalle samt zweistöckigen Büroeinbau (Foto: rap). » - Mehr

(up/hli) - Die Gemeinde hat bald eine neue Einkaufsmöglichkeit: Die Drogeriemarktkette dm will eine Filiale neben dem Edeka-Markt errichten. Noch in diesem Jahr soll Eröffnung gefeiert werden, erklärte der zuständige Architekt Albrecht Seebacher (Foto: Philipp). » - Mehr

(efi) - Das Vorhaben ist ambitioniert: Die Talgemeinde vereint ihre drei Verwaltungssitze künftig an einem zentralen Standort. Bereits im April, schätzen die Verantwortlichen, kann mit dem Abbruch von Rathaus III der erste Bauabschnitt beginnen (Foto: efi). » - Mehr

Rastatt