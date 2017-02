Arbeiten beginnen im März Bühl (hap) - Eine Informationsveranstaltung der Stadtverwaltung rund um das Thema Breitbandausbau in den Gewerbegebieten Süd II und Nord fand am Donnerstag im Autohaus Nagler & Steurer in der Dieselstraße statt. Eingeladen waren Grundstückseigentümer und Unternehmen, die ihren Firmensitz in diesem Gebiet haben. Die zunehmende Digitalisierung aller Lebensbereiche beeinflusst und verändert auch die gesamte Wirtschaft. Es ergeben sich völlig neue Geschäftsmodelle und gleichzeitig wächst der Konkurrenzdruck. Eine gute Breitbandinfrastruktur zählt heutzutage zu den wichtigsten Standortfaktoren für fast alle Unternehmen, egal welcher Betriebsgröße. Die Stadt Bühl hat diese Situation erkannt und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit Ottersweier, Lichtenau, Sasbach, Lauf, Rheinmünster (inklusive Baden-Airpark), Seebach, Sasbachwalden und dem Zweckverband Söllingen das Breitbandprojekt Mittelbaden auf die Beine gestellt. Sie übernimmt mit Ottersweier zusammen die Federführung und hat inzwischen die geschützte Marke "Baden.net" angemeldet. Bei seiner Begrüßung machte OB Hubert Schnurr darauf aufmerksam, dass die Region nach Fertigstellung vom zukünftigen Nationalparkzentrum auf dem Ruhestein bis zum Rhein versorgt sein wird. Danach erläuterte Markus Benkeser vom Beteiligungsmanagement der Stadt die technischen Hintergründe sowie das Pachtmodell. Es bestehe aus einer Grundpacht für jeden verlegten Hausanschluss und der Zusatzpacht für den aktivierten Hausanschluss. Dabei werde eine Wahlmöglichkeit zwischen einer fixen Zusatzpacht oder einer umsatzbezogenen Pachthöhe angeboten. Der größte Vorteil liege in einem einheitlichen Netzbetreiber in der gesamten Region. Daneben führe diese Vorgehensweise zu einheitlichem Baustandard und Material. Wie Benkeser ausführte, betragen die einmaligen Anschlusskosten netto bis 15 Meter zum Lichtwellenleiter-Hausübergabepunkt 750 Euro, ab 15 Meter betragen die Kosten 15 Euro je Meter. Falls bereits ein Tiefbau-Leerrohr vorhanden sei, gebe es einen Nachlass von 30 Euro je Meter. Ab 50 Metern Leitungslänge würden individuelle Kalkulationen vorgenommen. Die Kosten für Netzdienste werden bei privaten und gewerblichen Anschlüssen die marktüblichen Preise sein. Nachdem die Verlegung der passiven Infrastruktur im Gewerbegebiet Süd I nahezu abgeschlossen ist, sollen nun zügig die weiteren Gewerbegebiete mit Glasfaser erschlossen werden. Der nächste Schritt ist der Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Gewerbegebiet Süd II und Nord in Bühl. Danach folgen die Bußmatten und Vimbuch. Im Stadtgebiet werden auch mehrere Schulen angeschlossen. Die Tiefbauarbeiten in der Industriestraße werden in vier Bauabschnitten durchgeführt, im März beginnen und voraussichtlich Ende August fertig sein. Für die Verlegung der neuen Versorgungsleitungen und der Glasfaserkabel zwischen Rheinstraße und Industriegleis werden immer zwei Spuren der Industriestraße gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Achern wird an der Baustelle vorbeigeleitet. Für den Nord-Süd-Verkehr stellte Ordnungsamtsleiter Andreas Bohnert die verschiedenen Umleitungsstrecken vor. Die Baustelle beginnt ab dem Industriegleis. Gesperrt wird zunächst das Teilstück bis zur Dieselstraße. Die Stadt wird jeweils rechtzeitig über die Details der Sperrungen und die Umleitungen informieren. Die Inbetriebnahme der neuen Breitbandanschlüsse ist für Oktober vorgesehen. Nach den Vorträgen hatten die Besucher noch Gelegenheit, sich anhand diverser Schaubilder zu informieren und in Einzelgesprächen mit den Referenten Fragen zu stellen. www.baden.net

