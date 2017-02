Tiefgründige Gedanken und Erkenntnisse Bühl (ub) - Als Kommissar Carlo Menzinger im Münchner Tatort war Michael Fitz Kult. Den sympathischen und äußerst geistreichen Künstler aber allein darauf zu reduzieren, wäre völlig falsch. Denn der Schauspieler ist seit vielen Jahren auch als Musiker erfolgreich - und dies zurecht. Fangen wir mal bei der ersten seiner Zugaben an, die der bayerische Liedermacher als selbsternannte Zusammenfassung seines beeindruckenden Auftritts im ausverkauften Schütte-Keller zum Besten gibt. "Hinter der Stirn" heißt sinnigerweise das Stück. Und da, wo bei den meisten Menschen das Hirn zu verorten ist, spielt sich bei Fitz enorm viel ab. Es sind tiefe Gedanken über Gefühle und Seelenzustände, die er auch noch in höchst spannende Lieder zu packen weiß. Ja Himmelherrgott, so fragt man sich, warum hat noch keiner seine Texte zwischen zwei Buchdeckeln veröffentlicht? Dies würde sicherlich auch jenen helfen, die des Bayerischen nicht ganz so mächtig sind. Wenn Fitz erzählt, und dies macht er als ausgebildeter Schauspieler und Rezitator gestenreich, versteht man ihn besser. Bei den Liedern hat man so seine Mühe, den verschlungenen Pfaden seiner mitunter ellenlangen Wortfindungen zu folgen. Er scheinbar auch, denn der einzige Wermutstropfen seines genialen neuen Bühnenprogramms "Des bin I" besteht in seinem andauernden Blick auf den Tablet-PC. Ansonsten gibt es nichts zu mäkeln - im Gegenteil. Wie Fitz der manchmal komplizierten und kurvenreichen Seelenlage der Menschenwelt ins Herz schaut, oder besser ins Hirn, ist genial. Es sind kleine und nur scheinbar unwichtige Dinge dabei, aber auch tiefgründige Erkenntnisse über das Zusammenleben von zwei Spezies wie Frau und Mann, die eigentlich nicht zusammenpassen. Oder doch? Fitz wurde bei einer seiner Touren durch die norddeutschen Küstenlandschaften gebeten: "Schreiben Sie doch mal etwas Positives, etwa Liebeslieder:" Der Friese hat ihn kraft seiner mangelnden Kenntnisse des süddeutschen Dialekts offenbar nicht verstanden, denn Fitz ist ein kundiger Beziehungsversteher, einer, der die Symbiose zweier Liebenden ganz toll findet. Der aber auch weiß, wo die Ecken und Kanten solcher Zustände zu verorten sind. Sein Lied "Irgendwo dahinten" handelt von Momenten, in denen man(n) erkennt, dass es auch jenseits etwas Interessantes zu entdecken gibt. Seine Liedtexte haben oft mehr bedeutend Tiefgang, als es der Schütte-Keller an Metern nach unten vorweist. "Da, wo du grad hin musst, da will ich gar nicht hin!" heißt es da. Wenn es fundamentalistisch überzeugte Singles dann doch erwischt, dann droht die Höchststrafe. Zehn Jahre, manchmal sogar lebenslänglich. Aber Fitz weiß auch das Zärtliche herauszukitzeln, was ihn als Wortpoeten ausweist. "Mit dir möcht' ich nit anderswo hin, wo ich mit dir bin." Das könnte leicht ins kitschige Terrain entgleiten, tut es bei Fitz aber ob seiner ehrlich gemeinten Äußerungen mitnichten. Die meisten seiner Titel haben kurze, prägnante Bezeichnungen. Dass es da unter dieser Oberfläche wahre Preziosen von mal lyrischen, mal witzigen, dann wieder schwer nachdenklichen Texten nur so wimmelt, macht das eindrucksvolle Konzert aus. Dabei begleitet sich Fitz mit einer seiner vier Gitarren, die er je nach Stimmungslage der Inhalte mal rhythmisch fetzig, mal sensibel poetisch zum Klingen bringt. Ein ganz starkes Stück ist "Zeit", in dem er uns den Spiegel vorhält. Man sollte sich Zeit nehmen, diesem bayrischen Hinterfrager zuzuhören. Und dann weiterzudenken. Dazu macht ein solches Konzert in diesem postfaktischen Zeitalter einfach Mut. Michael Fitz hat es geschafft. Wir sollten es auch.

