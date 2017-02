Unzhurst will nicht in "Bierdurst" umgetauft werden

Ottersweier (mf) - Die Unzhurster Narretei zieht weite Kreise. Dank Facebook und Hitradio Ohr hat das Himbeerdorf eine gewisse Berühmtheit erlangt, die sich beim fasnächtlichen Dorfabend widerspiegelte. Während die Maskengruppe der Himbeergeister (und mit ihnen ganz Unzhurst) stolz ist auf den vieltausendfach in Facebook angeklickten Auftritt beim Umzug in Scherzheim, war die Unzufriedenheit mit der Aktion des Offenburger Radiosenders groß. Immerhin hat diese für das diesjährige Motto gesorgt. "Blos nid" ist die klare Antwort auf den Vorschlag der Radio-Ohr-Hörer, das Dorf in "Bierdurst" umzubenennen. Dem merkwürdigen Namensvorschlag vorausgegangen war der Diebstahl des Unzhurster Ortsschildes. Das Radio startete daraufhin eine Umfrage unter den Hörern, wie denn nun das namenlose Dorf heißen sollte. "Bierdurst" ging als Sieger hervor. "Mir Unzhurster sind zwar gut erzoge, aber dann höre mir halt nur noch Radio Regeboge'", kündigte der moderierende "Fuchs aus dem Erli" und amtierender Himbeer-Rat Ewald Hornung Widerstand an. Eine Umfrage unter den Gästen des närrischen Dorfabends stellte dann auch klar, dass es beim alten Namen bleiben soll. Die Unzhurster Vereinsgemeinschaft hatte einmal mehr ein tolles, abwechslungsreiches und unterhaltsames Bühnenprogramm mit eigenen Kräften auf die Beine gestellt. Der ganze Stolz des närrischen Himbeerdorfs ist die 33 Mädchen starke Garde, der es an Nachwuchs nicht mangelt. Während die Kleinsten als Himbeer-Miesle den klassischen Gardetanz präsentierten, zeigten die Himbeer-Mädle und die große Garde mitreißende Showtänze. An den Dorfabenden in Unzhurst wird traditionell viel getanzt und gesungen. Auch die schaurigen Mühlbach-Schrecke und die Traditionsfigur, die Himbeergeister, zeigten ihre tänzerischen Qualitäten. Als "Superperforators" und rauchende Colts galoppierten die Feuerwehr-Cowboys über die Bühne und ernteten, wie alle Tanzgruppen, Beifallstürme und Zugabe-Rufe. Kreativ erwiesen sich nach dem überraschenden LED-Strichmännchen-Auftritt im vergangenen Jahr erneut die Familien aus dem Wohngebiet Kirchfeld. Als "Kirchfelder-Säcke" steckten Väter, Mütter und Kinder in Stoffsäcken und verblüfften mit einer hübschen Choreographie. Tanzfreudig sind immer auch die Himbeer-Rätinnen, die mit Lothar Jäger als Daddy-Cool eine perfekte Boney-M.-Inszenierung aufs Parkett legten. Mit einer lustigen Idee sorgten die Himbeermusikanten für Beifallstürme. Als Leierkasten-Figuren spielten sie erst nach Münzeinwurf und Drehorgelarbeit ihres Vorsitzenden Otmar Seiler. Der Bott, die XY-Unzhurst-Ungelöst-Redaktion und die Trauerschnallen griffen wie gewohnt tief in die Kiste der Missgeschicke im Erli, in Zell, Oberwasser und Breithurst, um diese lautstark und mit vor Spott triefender Stimme der Öffentlichkeit kundzutun. Total witzig schäkerte Käthe Fasnacht mit der Tanzstange, während die Babette und der Hons sich ein lautstarkes Bettgeflüster lieferten. "Mit zwölf Flasche Affedaler komm ich bis ins Paradies zrugg", erklärte Zeitreisender Ewald Hornung alias Dr. Brown, der seine absurde Zeitmaschine nutzt, um ein drängendes Unzhurster Schwanenproblem zu lösen. Der Riesling für die Heimreise wirkte ein bisschen zu stark und so landete er im Jahr 2517. "Die größte denkbare Katastrophe ist eingetreten", verkündete er dem gespannten Publikum. "Islam? Verschwunden! Chinesen? Gibt es keine mehr! Nein, die Frauen sind an der Macht!", rief Dr. Brown empört und erklärte, was mit den Männern passiert ist. "Es gibt sie in drei Klassen: Käfighaltung, Bodenhaltung und Freilandhaltung." Eine Hälfte des Publikums klatschte begeistert Beifall.

