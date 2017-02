Sprühend vor Gaudi, Gags und Geist

Schmetternd blies der Fanfarenzug Bühl, dirigiert von Klaus-Dieter Knopf, das Startsignal. Bunt füllte sich die Bühne mit Hästrägern hiesiger Vereine, sozusagen als Geleitschutz für die Narrhalla-Elferräte. Mit flinkem, aber bestens verständlichem Mundwerk führte Sitzungspräsident Rüdiger Majewski durch den Abend, immer für einen Seitenhieb gut. Zur Stadtkasse meinte er sogleich, "was hier fehlt, ist ein reicher Scheich".

Erst von "Vize" Alexander Schaufler, dann von Stadtmusikdirektor Rolf Hille dirigiert, heizte die Stadtkapelle Bühl glänzend die Stimmung an. Die Akteure durften sich als Lohn mit Gisela Ziermanns kunstvollen Narrhalla-Orden schmücken lassen. Von Miriam Armbruster einstudiert, zeigten die Bühler Hexen mitreißende Showtänze, in denen sie "Highway to Hell" ekstatisch auf ihren Besen-Gitarren schrubbten. Der erprobte Nachwuchsnarr Maximilian Vetter nahm seinen figurbewussten Midlife-Crisis-Vater aufs Korn: "Weg mit allem, was gut schmeckt, bei uns daheim wird abgespeckt!"

Als "Narrendaddel" schrieb Oliver Striebel Ungereimtheiten gereimt auf: "Man sucht neue Firmen zu gewinnen mit After-Work-Party und Hundeschwimmen." Die Flucht von UHU-Logistik und USM aus Bühl kommentierte er: "Da bekomm ich Sorgenfalten, dass die Firmen Schnaken und Sachsen für besser halten."

Wehmütig sehnte sich Ralph Christ - mit rührender Anteilnahme des Publikums - in die gute, alte Zeit des Grillens zurück: "Bei Veganern komm ich ins Rate, kriege die ä Extrawurscht gebrate?" Rassig die Mädchen und knackig ihr Outfit: Die Tanzgarde der Narrhalla begeisterte mit einer heißblütigen Show, einstudiert von Silke Wolf und Katja Scheppe.

Bei seinem Solodebüt brachte Stefan Kumm völlig neue Noten in die Narrhalla-Fastnacht: In kabarettistischer Manier schoss er spitze Pfeile auf das Demokratieverständnis in den USA und der Narrhalla ab.

Knaller steuerten auch die "Lumpeseggel" bei: Bernd Gantner, Klaus Dürk und Markus Kraus empfahlen den Glockentausch zwischen Kirche und Rathaus, weil dessen winziges Glöckchen die rechte Leisestärke für die Nacht besitze.

Gardetanz auf Höchstniveau und die ausdrucksstarke Show "Wahrheit und Lüge" zelebrierte die Fliedergarde der Mühlburger Carnevals-Gesellschaft, von Christina Dekrell trainiert. "Marianne" Lothar Bäuerle und "Michael" Bernd Bross ernteten jede Menge Heiterkeit. Sie empfahlen: Hubert Schnurr solle für seine ungewisse Zukunft das Villa-Lörch-Prinzip anwenden und sich mit einer Erhaltungssatzung den OB-Posten sichern.

Die "Bühler Hexemusi", angespornt durch Gernot Baumann, unternahm mit dem Publikum einen Powerflug von Blankenese bis ins All. "Auch in Bühl hänn mir unsre Nöte, es ginge viele Firme flöte", nicht nur mit diesem Seufzer traf "Nepomuk" Michael Vetter ins Schwarze. Er blickte voraus: "Die Zukunft der Information isch digital, des schaffe - trotz Dorfbott - sogar die in Eisetal."

Als sein eigener Hausmeister "trumpte" sich Pfarrer Wolf-Dieter Geißler die Wahrheit zurecht: Jesus habe nicht durch ein Wunder Wasser in Wein verwandelt, sondern seinen Thermomix dabei gehabt. Klingendes Finale: Begleitet von "Gitarrero" Dieter Graf und "Drummerboy" Maximilian Vetter, sangen "Los Narrhalleros" gegen die Schließung der Geburtsstation an: "Kinderg'schrei hat einen Platz in der Bühler Stadt. Kinderg'schrei habe die Leute noch lang nicht satt!