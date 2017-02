Jobs und Jobber meist heiß begehrt Bühl (nie) - Denkt man an Ferien, dann zunächst an Ausruhen, die Füße baumeln und sich treiben lassen. Dies trifft jedoch nicht auf jeden zu. Schon jetzt gehen bei Firmen Bewerbungen von Schülern ein, die in der unterrichtsfreien Zeit arbeiten möchten. Steht bei einigen das Geldverdienen im Vordergrund, geht es anderen darum, praktische Erfahrung in einem Betrieb zu sammeln. Egal aus welchen Beweggründen, Jahr für Jahr sind viele Firmen auf Ferienjobber angewiesen - wenn nicht eine Wirtschaftskrise Unternehmen daran hindert, Geld für Hilfskräfte auszugeben. Wenn in der Sommer- oder generell der Hauptferienzeit die Belegschaft zu großen Teilen in Urlaub ist, muss das Fehlen der Mitarbeiter kompensiert werden. Unternehmen greifen dann gern auf Schüler und Studenten als Aushilfskräfte zurück. Die Firma LuK hat vor, in den Monaten von Juni bis September bis zu 350 Ferienjobber einzustellen. Diese werden hauptsächlich in den Produktionsbereichen eingesetzt, teilt Petra Wolf, Abteilung für Kommunikation und Marketing, mit. Dagegen läuft bei Bosch noch die Planung. Zeitraum und Anzahl der einzustellenden Kräfte müssten laut Tatjana Seifermann von der Personalabteilung erst noch bestimmt werden. Sie ist sich aber sicher, dass auch in diesem Jahr genügend Bewerber gefunden werden: "Im Normalfall haben wir fast die dreifache Anzahl an Anfragen als freie Stellen." Haupteinstellungszeit seien die Sommerferien, zu anderen schulfreien Zeiten habe Bosch keinen Bedarf. Auch hier werden die Kräfte meist in der Produktion eingesetzt. Badeaufsicht im Schwarzwaldbad Jährlich sucht auch das Bühler Schwarzwaldbad Aushilfskräfte. Während für die Arbeiten an der Kasse und in der Grünpflege keine bestimmten Voraussetzungen zu erfüllen sind, müssen Personen für die Badeaufsicht mindestens 18 Jahre alt sein sowie eine Erste-Hilfe-Ausbildung und das Rettungsschwimmabzeichen in Silber aufweisen können. Gerade Letzteres, vermutet Tanja Beier von den Bühler Sportstätten GmbH, mache die Suche oft schwierig. Denn extra für einen Ferienjob würde kaum jemand das Abzeichen ablegen. Konkurrenz sei auch die Industrie: Dort seien Angebote doch meist besser bezahlt. In den Pfingst- und Sommerferien stellt die Stadt Bühl für den Bauhof insgesamt fünf Schüler ab 16 Jahren ein. Personalabteilungsleiterin Anna Meixel erklärt, dass ein bestimmtes Budget nicht mehr hergebe. Bewerbungen würden das ganze Jahr über angenommen, Interessenten gebe es ausreichend. Oftmals seien es über Jahre hinweg dieselben Personen. Auf eine schriftliche Anfrage legt sie aber immer wieder aufs Neue wert: "Dadurch können die Schüler das Schreiben einer Bewerbung für den späteren Beruf üben." "Natürlich stellen wir Ferienjobber ein", sagt Andre Junkereit, Geschäftsführer des Freizeitcenters Oberrhein in Stollhofen. Für Rezeption und Restaurant würden Aushilfen gesucht. Da es sich an der Rezeption um eine intensive Einlernphase handle, begrüße er es, "wenn die Schüler mehrere Jahre dabeibleiben". Bewerbungen seien das ganze Jahr über möglich. Wie die generelle Situation auf dem Arbeitsmarkt in diesem Jahr für Ferienjobber aussehe, könne man erst Ende Mai genauer sagen. Die Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Karlsruhe/Rastatt, Ingrid Koschel, teilt mit, dass die meisten Firmen ihren Bedarf eher kurzfristig bekanntgeben.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben