Tanzen, Singen, Abrocken Bühlertal (red) - 44 Jahre Narren der Bergstaaten: Der Geburtstag wurde mit einer Jubiläumsparty gebührend gefeiert. Viele befreundete Vereine aus Bühlertal und der Region sowie zahlreiche Freunde der Bergstaatler sorgten für ein ausverkauftes Haus des Gastes. Das Geburtstagskind hatte für seine Party einiges aufgefahren. Für Stimmung sorgten drei DJs der Beat Kidz, die mit ihren Sounds das Partyvolk zum Feiern animierten. Aber nicht nur das närrische Publikum tanzte. Die Bergstaaten hatten zudem ein abwechslungsreiches Showprogramm zusammengestellt, das Christiane Müller und Milena Kist moderierten. Zu Beginn nahmen die Grefferner Flying Steps das Publikum zu einer Reise nach New York mit. Anschließend zeigten die Schwarzwaldhexen Bühlertal ihren schaurigen und schwungvollen Hexentanz. Die Fire Girls aus Varnhalt brachten indisches Flair in die Halle und sorgten mit ihrem Showtanz "Bollywood" für einen Hingucker. Danach legte die Narrenzunft Neuweiler einen kreativen Hästanz aufs Bühlertäler Parkett. Des Weiteren zeigten die "Greffner Devils" als "Freaks" eine ausgelassene und verrückte Tanzeinlage. Die befreundeten Bühlertäler Zünfte trugen mit dem Hästanz der "Allgemeinen Fasnachtsvereinigung" zum Programm bei. Waldmännle, Felsenteufel, Blutwurzeldrolle und Schwarzwaldhexen hatten die Bergstaaten auch tatkräftig beim Aufbau und mit Leihgaben für die Veranstaltung unterstützt. Alle Showeinlagen begeisterten und faszinierten das Publikum gleichermaßen und verlangten nach einer Zugabe. Den Abschluss des bunten Showprogramms gestaltete die Brass-Band der Schwarzwaldhexen Bühlertal. Die Musiker ließen es sich nicht nehmen, den Bergstaaten mit einem Geburtstagsständchen zu gratulieren. Zu einschlägigen Fasnachtshits konnten die Besucher tanzen, singen und abrocken. "Alles in allem war es ein toller Abend, der unvergessen bleiben wird", zogen die Narren der Bergstaaten als Fazit.

