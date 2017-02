Es leuchtet heller, punktueller und günstiger

Bühl - Alte Stromfresser weg, dafür neue energiesparende Lampen her. Auch im Bühler Raum wird die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgerüstet. Am weitesten vorangeschritten ist die Umstellung in den Gemeinden Rheinmünster und Ottersweier.

Markus Benkeser verantwortet bei der Stadt Bühl den Bereich Klimaschutz und Energie und kennt die Zahlen: "Zur Zeit sind 2073 Lichtpunkte in Bühl auf LED umgerüstet, 2017 folgen weitere 557." 2011 wurde in Wohngebieten mit der Umstellung begonnen, in diesem Jahr seien die Industriegebiete dran. "Über 50Prozent der Straßenbeleuchtung sind dann Ende des Jahres modernisiert", kündigt Benkeser an. Von Arbeitsbeginn bis einschließlich 2015 wurden 1,8 Millionen Kilowattstunden Strom und 400000 Euro eingespart. "Ich bin mir sicher, dass sich die LED-Technik noch weiter verbessert, und wir im Jahresdurchschnitt rund 80 Prozent Energie-Einsparungen verzeichnen können", schaut Benkeser voraus. Dem gegenüber stehen bisher Ausgaben von insgesamt 1,2 Millionen Euro inklusive 34000 Euro an Zuschüssen. Ziel sei es, bis 2020 alle Lichtpunkte umzurüsten. Vorrangig werden auch weiterhin zunächst alte NAV-Lampen ausgetauscht. Benkeser geht davon aus, dass sich die Investition in bereits dreieinhalb Jahren auszahlen wird.

Wenn im Frühjahr dieses Jahres rund 400 alte Lampen durch LED ersetzt werden, dann seien in Rheinmünster alle der rund 1000 Straßenlampen erneuert, erklärt Bauamtsleiter Konrad Reith. Und auch der Ortsbaumeister von Ottersweier, Christian Chromy, berichtet, dass im Ort seit 2012 bereits zirka 800 Leuchten umgestellt worden seien und die rund 160 verbleibenden noch in diesem Jahr folgen.

Rheinmünster habe dann ungefähr 400000 Euro in die Umrüstung investiert, wobei davon gut die Hälfte von Bundes- und Landeszuschüssen übernommen wurde. Beschwerden von Bürgern seien nur vereinzelt aufgetreten - eher das Gegenteil sei der Fall gewesen, so Reith: "Wir sind dafür gelobt worden, dass die Lampen den Straßenraum und die Gehwegflächen punktuell besser ausleuchten." Dasselbe zeige sich auch in Ottersweier. Chromy: "Die neuen Lampen leuchten weniger in Privatgrundstücke hinein und kommen vor allem den nächtlichen Zeitungsausträgern zugute." Sowohl in Rheinmünster als auch in Ottersweier wird davon ausgegangen, dass durch die Umstellung weit mehr als 50 Prozent an Stromkosten und Kilowattstunden pro Jahr gespart werden. Ortsbaumeister Chromy erläutert den Zusammenhang: "Obwohl wir die Straßenbeleuchtung erweitert haben, sparen wir Kilowattstunden ein."

Von Einsparungen um 38000 Euro und 140000 Kilowattstunden pro Jahr spricht Karsten Huber, Sachgebietsleiter im Bauamt in Bühlertal. 750 von insgesamt rund 1100 Straßenleuchten seien bereits mit LED bestückt. Die restlichen Lampen seien Natriumdampf-Hochdrucklampen (NAV), die noch den Richtlinien der EU entsprechen. Für 2017 sei kein weiterer Austausch geplant. Ziel sei aber die komplette Umstellung auf LED. Die neue Technik (Umrüstungsausgaben von rund 300000 Euro, inklusive 60000 Euro Zuschüsse) soll sich laut Huber in 5,5 Jahren amortisiert haben.

In Lichtenau werden in zwei Neubaugebieten die Leuchten zunächst nicht umgebaut, da dort erst vor wenigen Jahren relativ günstige und energiesparende Lampen eingesetzt wurden. Seit 2015 sind im Hanauerstädtchen bereits 60Prozent der 720 Lampenstandorte auf die energiesparende Variante umgerüstet worden, erläutert Bauamtsleiter Andreas Ludwig.

Im laufenden Haushaltsjahr ist die Erneuerung von weiteren 30Prozent geplant. "Dann leuchtet es in ganz Lichtenau zu 90 Prozent schon relativ günstig", so Ludwig. Dafür werden 2017 nochmals 80000Euro investiert, wobei Zuschüsse beantragt werden. "Es gibt Romantiker, denen fehlt das Gelblicht", schmunzelt Ludwig, "bei der Umrüstung geht es aber knallhart um Energieeinsparung. Zudem wurde die Beleuchtung größtenteils verbessert."