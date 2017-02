Kummerkasten für in Not geratene Menschen Bühl (efi) - Der Bühler Lions-Club engagiert sich seit vielen Jahren in Bühl und Umgebung für Bedürftige und unterstützt Kinder und Jugendliche in vielfältiger Weise. Wie Michael Brand und Michael Mauerhoff berichten, stellte der Service-Club im vergangenen Jahr rund 9000 Euro zur Verfügung. Profitiert haben davon auch Menschen, über deren Notlage man über die "Lions-hilft-Briefkästen" aufmerksam wurde. Zwei "Kummerkästen" hat der Bühler Club im Stadtgebiet installiert - in der Dreherstraße sowie im Tafelladen in der Bühlertalstraße. Zehn Briefe sind bislang dort eingegangen. Einmal im Quartal überprüft eine Arbeitsgruppe die "Hilferufe". "Häufig haben wir es mit bewegenden Schicksalen zu tun", sagt Präsident Michael Brand. In den wenigsten Fällen melden sich die Betroffenen selbst zu Wort, die Situation wird überwiegend von Dritten geschildert, erzählt Mauerhoff. Die zur Verfügung gestellten Mittel ermöglichten es zum Beispiel einem behinderten Rentner, einen Rollstuhl anzuschaffen oder entlasten Familien und Alleinerziehende mit schwerstbehinderten Kindern, schildert Mauerhoff die Verwendung der Gelder. Finanziert werden die Projekte unter anderem durch den Verkauf des jährlich erscheinenden Lions-Adventskalenders und der Lions-Ostereier. Letztere werden in Kürze wieder auf dem Bühler Wochenmarkt, beim verkaufsoffenen Sonntag am 12. März und im Rahmen der Bühler Gesundheitstage angeboten, erläutert Udo Stumpp. Seit Jahren aktiv ist der Club auch an den regionalen Schulen als Unterstützer des "Klasse-2000-Gesundheitsprogramms". Zudem engagiert er sich überregional mit dem "Lions-Quest"-Programm "Erwachsen werden" in der Sekundarstufe. Mit einem neuen Projekt startet der Lions-Club in diesem Jahr. Es ist auf vier Jahre angelegt und konzentriert sich auf die 18 Grundschulen im "alten Landkreis Bühl", kündigt Mauerhoff an. Deren Fördervereine sollen damit in die Lage versetzt werden, Schülern der ersten bis vierten Klasse finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen. Die Laufzeit endet 2020, danach soll es von vorne beginnen. Pro Quartal wird eine Schule mit 500 Euro gefördert, das Gesamtvolumen beträgt 8000 Euro. "Wir sehen uns als Initiator für soziale Projekte", bekräftigt Michael Brand das Anliegen des Bühler Lions-Clubs, der sich über neue Mitglieder freuen würde.

