Exzellent am Sprung, fantastisch am Barren

An den Start gingen Vertreter des Windeck-Gymnasiums, der Carl-Netter-Realschule, der Aloys-Schreiber Schule, der Weststadt-Grundschule und der Tulla-Schule Vimbuch in verschiedenen Wettkampfklassen im weiblichen, männlichen sowie im gemischten Bereich. Die Gewinner der Kreiswettbewerbe von "Jugend trainiert für Olympia" waren angetreten, um die Sieger zu ermitteln, die Mitte März zum baden-württembergischen Landesfinale nach Lahr fahren dürfen. Das teilt das Windeck-Gymnasium in einer Pressemitteilung mit.

Im weiblichen Bereich schickten die Carl-Netter-Realschule im Wettkampf II (Jahrgänge 2000 und jünger) und das Windeck-Gymnasium in den Wettkämpfen I (offene Jahrgänge) und IV (Jahrgänge 2004 und jünger) jeweils eine Mannschaft an den Start. Die Teams, bestehend aus fünf Turnerinnen, zeigten an den Geräten Sprung, Stufenbarren, Balken und Boden im Pflichtübungsbereich ihr Können. Die Mädchen der Carl-Netter-Realschule belegten den fünften Platz mit 188,70 Punkten. Die Jüngsten des Windeck-Gymnasiums konnten sich mit 165,80 Punkten im starken Wettkampffeld IV den dritten Rang sichern.

Im Wettkampf I war es eine knappe Entscheidung. Die routinierten Oberstufenschülerinnen zeigten exzellente Sprünge am Sprungtisch und fantastische Stufenbarren-Übungen, so die Mitteilung weiter. Mit Leichtigkeit und Eleganz präsentierten die Turnerinnen ihre Übungen. Jedoch hatten sie am Ende das Nachsehen und verpassten mit nur einem Punkt den ersten Rang: Mit 204,90 Punkten mussten sich die Windeck-Mädchen dem Mannheimer Gymnasium (205,90 Punkte) geschlagen geben.

Die Aloys-Schreiber-Schule turnte im gemischten Wettbewerb (Jahrgänge 2006 und jünger). Dabei starteten Mädchen und Jungen an den Geräten Sprung, Boden, Barren und Reck. Die Bühler erzielten 159,80 Punkte, sicherten sich somit die Silber-Medaille und verpassten Gold (Nußloch 161,00 Punkte) nur knapp.

Im männlichen Bereich schickte Bühl vier Mannschaften ins Rennen. Die Jungs mussten ihr Können ebenfalls an den Geräten Sprung, Boden, Barren und Reck präsentieren. Im Grundschulwettbewerb erreichte die Tulla-Schule den dritten Rang (151,00 Punkte), die Weststadt-Grundschule wurde Sieger (158,80 Punkte). Die Grundschulen qualifizieren sich noch nicht für das Landesfinale.

Im Wettkampf III (Jahrgänge 2001 bis 2005) setzten sich die Jungs der Carl-Netter-Realschule souverän mit 19 Punkten Vorsprung zum zweitplatzierten aus Sinzheim (159,80 Punkte) durch und sicherten sich so mit dem ersten Rang (178,80 Punkte) das Ticket zum Landesfinale in Lahr.

In der offenen Altersklasse Wettkampf I der Jungs gingen die Oberstufenschüler des Windeck-Gymnasiums routiniert an die Geräte. Auch sie boten den Kampfrichtern sauber durchgeturnte Übungen. Die "Windeck"-Turner sicherten sich so den ersten Rang mit 200,90 Punkten vor dem Gymnasium Buchen (177,80 Punkte) und vertreten den Raum Karlsruhe im Landesfinale. Abschied vom Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" müssen dieses Jahr die langjährigen Leistungsträger Samira Engel, Philip Bäuerle und Nicolo Giovannella nehmen. Alle drei machen 2017 Abitur.