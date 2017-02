Naturdenkmal mit Gefahrenpotenzial

Karlsruhe



Niederlage in der Nachspielzeit Karlsruhe (red) - Erneut lag der Karlsruher SC (Foto: dpa) in Führung, erneut ging er nicht als Sieger vom Platz. Schlimmer noch: Die Zweitliga-Partie beim TSV 1860 München verloren die Karlsruher durch ein Gegentor von Münchens Mannschaftskapitän Kai Bülow in der Nachspielzeit. » Weitersagen (red) - Erneut lag der Karlsruher SC (Foto: dpa) in Führung, erneut ging er nicht als Sieger vom Platz. Schlimmer noch: Die Zweitliga-Partie beim TSV 1860 München verloren die Karlsruher durch ein Gegentor von Münchens Mannschaftskapitän Kai Bülow in der Nachspielzeit. » - Mehr