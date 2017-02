Millimeterarbeit bis zur Perfektion

Von Nina Ernst Bühl - Eine sitzt an der Nähmaschine, die andere schneidet den Stoff, wieder eine andere hantiert mit dem Maßband: Emsiges Treiben herrscht bei den Narrenratsfrauen der Narrengesellschaft Mondglunkerle Widdenung (NGW) in den Tagen vor dem örtlichen Umzug am Fasnachtssamstag. Dort präsentieren sie der Öffentlichkeit zum ersten Mal ihre Kostüme. Und das seit 25 Jahren. "Es ist Millimeterarbeit", sagt Martina Huck, die seit 1994 zur Gruppe gehört, und lacht. Denn obwohl es viel Zeit und Mühe kostet, bis alle Kostüme geschneidert sind, lassen sich die Frauen den Spaß an den Vorbereitungen nicht nehmen. Mit Kaffee, Berlinern und ihrem eigenen Lachen sind die fleißigen Bastlerinnen bei der Arbeit stets gut versorgt. Und auch mit Sekt - wenn es wieder einmal länger dauert. Denn es kam schon vor, dass in der "Nähstub'" erst um 2.30 Uhr das Licht ausging. Schließlich sind für jede Kampagne rund 20 Kostüme fertigzustellen. Im Rekordjahr bestand die Gruppe aus 27 Frauen, aktuell sind es 16 im Alter zwischen 30 und 60 Jahren. Teilweise sind es die Ehefrauen der Narrenräte, aber auch ehemalige Gardemädchen sowie Mitglieder des Kinderfasnachtskomitees machen mit. Und auch deren "Narrensamen" darf an den Umzügen mit passender Verkleidung mitmischen. Ausnahmsweise begannen die Fasnachterinnen in diesem Jahr schon einen Monat vor dem Umzug mit dem Schneidern. Traditionell sind es eher zwei Wochen, in denen dann in der Nähstube im örtlichen Rathaus Dauerbetrieb herrscht - und das wohlgemerkt neben Job, Familie und anderen Verpflichtungen. Kaum zu glauben bei der jährlich aufwendigen Kostümierung, denn: "Wir fertigen alles selbst und wollen immer einheitlich auftreten", erzählt Veronika Reck stolz. Sie gibt jedes Jahr den Anstoß für das erste Treffen. "Da kommt schon in der Adventszeit eine E-Mail", stöhnen Recks Mitstreiterinnen - und nehmen sie damit auf die Schippe. Denn die Arbeit der Narrenratsfrauen ist ein "Gemeinschaftswerk", bei dem niemand hervorsticht, sondern alle zum Gelingen beitragen. "Jede hilft so mit, wie sie Zeit und Spaß daran hat", das ist Reck wichtig. Spaß daran hat die Schar seit 1992, als einige Frauen der Weitenunger Narrenräte die Gruppe ins Leben riefen. Ob als Gummibärchen, Metermaß oder Pilze - Aufmerksamkeit war ihnen immer sicher. "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir beim Bühler Fasnachtsumzug mal nicht prämiert wurden", so Reck strahlend. Neben den Umzügen in Weitenung und Bühl steht auch der in Lichtenau im Terminkalender. Obwohl in den Kostümen viel Herzblut steckt und die Damen in den tollen Tagen viel damit erleben, hängen sie nicht dauerhaft an den Stücken. Nach Aschermittwoch werden die meisten verkauft. Im Internet gehen sie weg wie warme Semmel, so dass kaum noch eine Verkleidung der vergangenen Jahre in einem Weitenunger Kleiderschrank zu finden ist. Ein Fund im Internet, ein Bild in der Zeitung oder angepasst an die Jahreszeit: Die Ideensuche gestaltet sich vielfältig. Ebenso kreativ sind die Mottos, die demokratisch beschlossen werden. So gratulierten die Narrenratsfrauen 2014 der NGW zum 44-jährigen Bestehen als große Tortenstücke. Die zu bauen, war echte Schwerstarbeit. "Wir bekamen zwar Hilfe von den Männern, Muskelkater hatten wir trotzdem", erinnert sich Uschi Meier, die mit ihren 73 Jahren die Älteste in den Reihen ist. Zwar läuft sie am Umzug selbst nicht mit, ist als "Fachfrau fürs Nähen" aus der Gruppe aber nicht mehr wegzudenken. Ebenso gehört es fest dazu, dass zum Motto passende Musik aus der Marktschese ertönt und Naschereien verteilt werden. Von den Holländerinnen gab es Käsewürfel und von den Christbäumen echte kleine Tannen. In diesem Jahr ist es noch offen. Reck: "Alle Schokoglocken sind vergriffen." Denn als pompöse goldene Glocken wandeln die Narrenratsfrauen 2017 durch die Straßen - mit Blick auf Beschwerden über das Läuten der Weitenunger Kirche und dem Bimbam-Streit in Bühl. Bald ist Endspurt: Übermorgen wird die Marktschese gebührend vorbereitet und darauf ein Schild mit einem mit flottem, witzigem Spruch platziert. Am Samstagmorgen packen die 16 Frauen die Schminke aus und schlüpfen in die Kostüme. Sie sind sich einig: "Es war immer schön, so soll es weitergehen." Auch am Samstag, wenn der sechszehnfache Glockenschlag ertönt.

