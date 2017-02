Närrisches Schaulaufen mit Sportskanonen

Wichtiger Schritt, viel Diskussion Baden-Baden (fk) - Knapp 70 Kindergartenplätze fehlen in Baden-Baden. Mit seinem Votum für den Bau einer Kindertagesstätte am Keltenweg hat der Gemeinderat jetzt einen wichtigen Schritt getan. Diskussionen gab es dabei über die Frage der Trägerschaft (Foto: hol). » Weitersagen (fk) - Knapp 70 Kindergartenplätze fehlen in Baden-Baden. Mit seinem Votum für den Bau einer Kindertagesstätte am Keltenweg hat der Gemeinderat jetzt einen wichtigen Schritt getan. Diskussionen gab es dabei über die Frage der Trägerschaft (Foto: hol). » - Mehr