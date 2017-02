Dicke Luft im Hornisgrindestadion

In 400 Stunden ehrenamtlicher Arbeit hatten zahlreiche VfRler mitgeholfen, aus dem alten Hartplatz einen Rasenplatz zu machen. Finanziert wurde das im Januar abgeschlossene Projekt zu großen Teilen von der Stadt Achern. Vereinbart wurde, dass der Oberligist SV Oberachern montags, dienstags und mittwochs jeweils von 18 bis 20 Uhr auf dem neuen, mit Flutlicht ausgestattetem Grün trainieren kann. Der VfR kann zu diesen Terminen kein Jugendtraining vornehmen. Eine Besserung ist erst in Sicht, wenn auch der Hauptplatz gegen Saisonende Flutlicht erhält.

In seiner Rücktrittsbegründung drückt Müller seine Enttäuschung speziell über OB Klaus Muttach aus. Aus seiner Sicht hätten Stadt und SVO dem VfR "kontinuierlich die Luft zum Atmen genommen". Das Aus des VfR scheint laut Müller nur noch eine Frage der Zeit zu sein, da die Mannschaften nun gezwungen wären, Trainingszeiten anzunehmen, die für ehrenamtliche Trainer vor allem im Jugendbereich nicht machbar seien.

Der SVO, so Müller weiter, habe keinerlei Geld oder Eigenleistung in den Sportplatzneubau investiert und erhalte dennoch jegliche Vorzüge. Der SVO weigere sich zudem, eine Nutzungsgebühr zu bezahlen. Auch die Kosten für Strom oder Reparaturen blieben am VfR hängen. Müller unterstellt, dass dies damit zu tun habe, dass der OB ein Fan des SVO sei. VfR-Jugendleiter Thomas Hohgräbe und Finanzvorstand Daniel Petersen wollten sich zu Müllers Einlassungen gestern nicht äußern.

Die Rücktrittserklärung ging per E-Mail am Montag um 23.14 Uhr im Acherner Rathaus ein. Die Stadtverwaltung weist Müllers Kritik als "nicht nachvollziehbar" und "vollkommen inakzeptabel" zurück. Man bedauere dessen Entscheidung, da der "traditionsreiche Fußballverein der Kernstadt damit wiederholt in unruhiges Fahrwasser" gerate.

Müllers Begründung beinhaltet laut Stadtverwaltung "bewusst unsachliche und unwahre Behauptungen" bis hin zu verunglimpfenden Angriffen gegen den OB. Damit werde der "untaugliche Versuch unternommen, das Scheitern der Vorstandstätigkeit anderen in die Schuhe schieben zu wollen". Die Stadt habe in den vergangenen Monaten erhebliche Mittel bereitgestellt und Verbesserungen im Hornisgrindestadion erzielt, die besonders dem VfR zugute kämen. So stelle die öffentliche Hand für den Rasenplatz und den Bau einer Flutlichtanlage am Hauptspielfeld fast eine halbe Million Euro zur Verfügung. Der größte Anteil stamme aus Haushaltsmitteln. Auch sei der VfR bei der Beantragung von Fördermitteln des Badischen Sportbund massiv unterstützt worden. Muttach habe sich bei Gesprächen in Freiburg persönlich engagiert.

Auf seine Initiative hin habe im März 2016 ein Gespräch mit Vertretern des VfR und des SVO stattgefunden, bei dem die Aufteilung der Trainingszeiten abgestimmt worden sei. Auch die Nutzungsbedingungen seien vom VfR akzeptiert worden. Müller habe erst kürzlich mitgeteilt, dass "der von der Stadt Achern gemachte Belegungsplan im Prinzip gut" sei.