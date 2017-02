Im siebten Himmel bärenstark gelacht Bühl (wv) - Ein gutes Stück der mittelbadischen Region und einen Zipfel der Pfalz engagierte der Bühler Frauenbund als Mitwirkende für sein Närrisches Frauentreffen unterm Motto "Bärenstark". So durfte sich das Publikum am Dienstagabend im Friedrichsbau an kunterbunter Narretei ergötzen, an Büttenreden, Shows und vor allem an zahlreichen mit Humor gewürzten Liedern. Im fasnachtlich geschmückten Sitzungssaal des Gemeinderats übernahmen vier Elfen des Frauenbunds und vier Elferräte der Bühler Narrhalla das Präsidium. Dabei sprang Rosel Majewski-Knopf als Moderatorin seitens des Frauenbunds für die krankheitsbedingt pausierende Vorsitzende Petra Häringer ein. Als Narrhalla-Conférencier feierte Vizezunftmeister Rolf-Stephan Vogt sein Debüt. Die rheinische Frohnatur führte gereimt, stimmgewaltig und feurig durch den Abend. Selbst die Ensemblebeiträge kamen dank Gerhard Seilers Elektroakustikkönnen den Zuhörern bestens zu Ohren. Die Niesatzer Hurzle steuerten einen Hästanz ihrer von Silke Kaiser und Yvonne Baumann trainierten Minis sowie den spritzigen Showtanz "Samba, Samba" der Grünen Garde bei, von Anna-Lena Alt und Sandra Wöhrle einstudiert. Eine Augenweide servierten Alessia Huber und Simon Vogt, das von Jacqueline Küstner und Janine Bergmaier gecoachte Gardetanzpaar des Feurio Vimbi. Zu knackigem Pop boten die "Schrecken vom Völlerstein" zackige Tanzgymnastik dar. "Was war das für ein Gewimmel, ihr alle ward mit mir im siebten Himmel", nahm Gerda Kohler das Publikum auf eine Reise ins Jenseits mit. Klasse getextet, gesungen und gespielt: Das Trio "Voice of Boys" aus Weitenung, bestehend aus Matthias und zweimal Thomas, alle Frietsch mit Nachnamen, erntete Begeisterung mit seinen witzigen Hits, etwa über eine Grundeigenschaft der Frau: "Pipi kann sie nicht allein, Pipi kann sie nur zu zwei'n." Diese Topleistung führten die "Muggikanten" der GroKaGe Muggensturm fort, als sie bekennend sangen "Bleedsinn isch schee" und mit "Hodihodihodihodieee" den Friedrichsbau in "Hulapalu-Ekstase" versetzten. Der aus der pfälzischen Fernsehfasnacht als "De Molli" bekannte Oliver Sauer erzielte Lacher mit Witz auf Witz. Die Bühlottel der Schwapla, Ingo Anselm, Matthias Herrbrich, Patrick Fensch, Markus Ernst und Thomas Hoerth, dem kreativen Texter, ernteten Jubel mit ihren Bühler Liedern zu "Glockenklang" und "Kreißsaalschließung". Wolfgang Oser, zertifizierter Erzeuger aus Waldmatt, empfahl, seine Johannisbeeren "all inclusive" mit Blattläusen zu verzehren, weil diese bio-öko-gebadet "suufer" seien. Rosel Majewski-Knopf, Anja Majewski, Klaus-Dieter Knopf und Zita Wendelgaß schmetterten als WaSuGa-Quartett inbrünstig: "Kei Diät meh, halleluja!" Seit 50 Jahren musizieren Klaus-Dieter Knopf (Handorgel) und Albrecht Müller (Schlagzeug) als Duo in der Bühler Fasnacht, auch seit Jahrzehnten beim Frauenbund. Zur "goldenen Hochzeit" erneuerten die beiden ihr "Eheversprechen" vor Rosel Majewski-Knopf und Gabriele Gerber als Zeugen. Erfolgreich gestriezt von Dieter Graf, besangen "Los Narrhalleros" aktuelle Merkwürdigkeiten wie "Das Schönste am Tag ist After-Work-Party", vom Publikum durch markiges Mitsingen und reichlich Applaus belohnt.

