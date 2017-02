Bewusstsein für Natur und Umwelt gestärkt Bühl (red) - Den Regenwald mit seinem einzigartigen Pflanzen- und Artenreichtum sowie den Schutz dieses sensiblen Ökosystems rückten die Beteiligten der diesjährigen Projektwoche der Grund- und Werkrealschule an der Bachschloss-Schule in den Fokus. Eine Woche lang wurden in den Klassenstufen eins bis sieben verschiedene Aspekte und Inhalte zum Thema Regenwald beleuchtet und aufgearbeitet. Das teilt die Schule mit. Auch die Wildnis vor der Haustür, der Nationalpark, mit dem die Bachschloss-Schule jüngst eine Kooperation eingegangen ist, fand Eingang in das Projektgeschehen. Schulleiterin Constanze Velimvassakis zeigte sich begeistert von dem vielfältigen Angebot, welches die Kinder an den verschiedenen Tagen erleben durften. "Der Lernzuwachs in einer solchen Projektwoche ist enorm und bereichert die Kinder in besonderem Maße zusätzlich", erläutert Velimvassakis. Auf vielfältige Art und Weise erlebten die Schüler unterschiedliche Zugänge zum Schwerpunktthema. Auf ihrer Expedition konnten sie beispielsweise Schokolade, Pudding und Kerzen ohne Palmöl herstellen oder sie tauchten in eine faszinierende Tier- und Pflanzenwelt ein, die sie mit Mal- und Bastelarbeiten für sich kreativ umsetzten. Mit dem Verweis, auf Plastiktüten zu verzichten, wurden in einer Projektgruppe Jutebeutel individuell mit Motiven des Regenwaldes gestaltet. Weiterhin gab es ein Theaterangebot, bei dem die Kinder sich der Thematik nähern konnten. Zukunftsweisend wurde ebenso der Rohstoff Bambus hervorgehoben, und durch selbst hergestellte Panflöten war das Schulhaus in Kappelwindeck am Ende der Arbeit mit exotischen Klängen gefüllt. Wichtig war den Lehrkräften auch, den Kindern einen theoretischen Rahmen mitzugeben, um das persönliche Erleben dieser Thematik mit Wissen zu unterfüttern, damit in den Schülern langfristig ein Bewusstsein für den Klima-, Umwelt- und Tierschutz wächst. Zudem war es laut Mitteilung der Schule schön zu beobachten, wie der Integrationsgedanke in der Einrichtung gelebt wird. Sowohl Schüler der Mooslandklasse als auch sämtliche Kinder, die erst seit kurzem in Deutschland sind, hätten innerhalb dieser Projektwoche ihre Stärken im gemeinschaftlichen Miteinander zeigen können. Kreative und klangvolle Ergebnisse und Werkstücke gab es am Ende der Projekttage zu bestaunen, die mit Stolz und Freude präsentiert wurden. Diese sind auch am Tag der offenen Tür der Bachschloss-Schule am Samstag, 1. April, von 10 bis 15 Uhr zu sehen.

