Noch eine Million im Fördertopf

Von Joachim Eiermann Bühl - Eigentlich wäre das Förderprogramm zum Jahresende 2016 ausgelaufen, doch die Stadtsanierung im Erneuerungsgebiet "Nördlicher Stadteingang" geht weiter. "Wir haben seit Beginn 2008 einiges bewegen können", blickt OB Hubert Schnurr zurück. "Ohne die Zuschüsse des Landes hätten wir uns die Sanierung der beiden Rathäuser gar nicht leisten können." Aber auch private Bauherren, die im Einzugsbereich liegen, können noch bis 2019 mit finanzieller Unterstützung der öffentlichen Hand rechnen. "Wir haben eine Verlängerung bis Ende April 2019 erreichen können", berichtet Johanna Balaskas, Leiterin des Fachbereichs Finanzen. Die geografische Betitelung "Nördlicher Stadteingang" ist weit gefasst. Der innerstädtische Bereich, der aus Mitteln des Landes und des Bundes im Rahmen des Städteförderprogramms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" bezuschusst wird, erstreckt sich von der Rheinstraße entlang der Hauptstraße nach Süden bis zur Bühlot auf einer Fläche von rund 2,7 Hektar. Was im Juni 2008 mit einem noch vergleichsweise bescheidenen Förderrahmen von etwa 1,67 Millionen Euro und einer Finanzhilfe von einer Million begann, zog vier Aufstockungsanträge von Bühler Seite nach sich. Diese wurden vom Regierungspräsidium Karlsruhe allesamt bewilligt, ein fünfter liegt derzeit in der Fächerstadt zur Genehmigung vor. Aktuell liegt der Förderrahmen bei 7,67 Millionen Euro. "4,6 Millionen Euro Finanzhilfe wurden uns insgesamt zugesagt", so Balaskas. Aus diesem Topf können noch 1,1 Millionen Euro geschöpft werden - ungeachtet einer bereits beantragten weiteren Erhöhung, es wäre die fünfte im Fall einer Bewilligung. Hintergrund Die Neugestaltung des Kirch- und Marktplatzes, die noch in diesem Jahr beginnen soll, bildet für Barbara Thévenot, Leiterin der Abteilung Stadtentwicklung, das "letzte Highlight" unter den öffentlichen Projekten. Das staatliche Förderprogramm hat der Stadt in finanzschwachen Zeiten die Sanierung der beiden historischen Rathäuser I und II ermöglicht. Die Baukosten summierten sich auf 2,5 und 3,4 Millionen Euro. Kämmerin Balaskas: "Wir erhielten 51 Prozent Zuschuss, das war schon ein großer Wurf." Hinzu kam, dass die Stadt einen Riesenbatzen der verbleibenden 49 Prozent mit extrem zinsgünstigen Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) schultern konnte. Zu Beginn der Sanierungsplanung, noch unter der Amtsführung des früheren OB Hans Striebel, stand die Verkehrsberuhigung der Hauptstraße im Vordergrund. Das Wirtshaus "Schützen" musste dem Kreisverkehr Platz machen. Das Gasthaus "Kreuz" und weitere Gebäude wichen dem Neubau des Geschäftshauses "Bühler Tor" mit der C&A-Filiale. An der Ecke zur Dreherstraße entstand im Zusammenhang einer Gebäudesanierung mit Teilabbruch ein kleiner Platz zum Verweilen. Derzeit wird in der Rheinstraße die Immobilie des ehemaligen Sportgeschäfts Seiler saniert. "Das bringt eine weitere Aufwertung", ist Schnurr überzeugt. Den großen Komplex, der schräg gegenüber an der Ecke zur Friedrichstraße hochgezogen wurde, will der OB indes nicht unbedingt unter den "städtebaulichen Highlights" einreihen. Positiv festzuhalten sei jedoch: "Hier wurde dringend benötigter neuer Wohnraum geschaffen." In der Rheinstraße sieht Barbara Thévenot "noch gute Ansätze" für weitere Eigentümer und Investoren, vom Förderprogramm zu profitieren. "Wir können helfen und unterstützen". Bei privatem Wohnbau sei mit einem Zuschuss von etwa 20 Prozent der förderfähigen Kosten zu rechnen, bei Gewerbevorhaben mit zehn Prozent, erklärt Johanna Balaskas. "Der Bauherr hat nur einen Ansprechpartner." 60 Prozent der Zuschüsse leistet das Land, 40 Prozent die Stadt, welche die gesamte Förderung abwickelt. Jeden Euro, den die öffentliche Hand auf diese Weise ausgebe, ziehe erfahrungsgemäß das Achtfache an Investitionen nach sich, weiß Schnurr aus Erfahrung. Mit der "Südlichen Hauptstraße" hat die Stadt ein weiteres Sanierungsgebiet in der Pipeline. Eine Programm-Förderung ist laut Schnurr allerdings noch nicht in Sicht. In diesem Bereich werde es vor allem darum gehen, die rückwärtigen Erschließungen zu verbessern und private Bauherrn zu unterstützen. "Auch das Haus Alban Stolz ist ein Thema", verdeutlicht Schnurr.

