Kassiert und nicht geliefert

Was ihm bei dem Verfahren zur Last gelegt wurde, war nur ein kleines Schlaglicht auf seine Vergehen, die ihm schon mehrere Jahre Gefängnis eingebracht hatten. Seine 13 Eintragungen im Bundeszentralregister erstrecken sich von mehrfachem Diebstahl über gemeinschaftlichen Raub bis zu mehrfachem Betrug und vorsätzlicher Körperverletzung. Die Anklage im jetzt verhandelten Fall lautete auf Betrug in vier Fällen. Der selbstständig arbeitende Monteur hatte über das Internet jeweils eine Digitalkamera, eine Fritzbox, eine Spielesammlung und eine Überwachungskamera im Gesamtwert von zirka 450 Euro angeboten. Das Geld bekam er überwiesen, doch die Ware hat er nicht geliefert.

Richter Alexander Lachmann fragte nach den Gründen, schließlich habe er die Sachen, etwa die Überwachungskamera, nicht einmal selbst benötigt, aber der Angeklagte konnte keine Erklärung liefern. Nach den Worten seines Verteidigers Jens Walter hatte das Verhalten seines Mandanten mit dessen gesamter Lebenssituation zu tun, geprägt von Alkoholismus und Spielsucht. Die Gründe dafür würden, wie er meinte, weit in die Vergangenheit reichen, und er ließ den 41-Jährigen aus seinem Leben erzählen.

"Schon meine Schulzeit war eine einzige Katastrophe", erklärte dieser mit erstickter Stimme. Er habe deshalb schon früh als Servicekraft gearbeitet, sei auf die schiefe Bahn geraten und bereits mit 19 Jahren ins Gefängnis gekommen. Dort habe er seinen Hauptschulabschluss nachgeholt. Er habe schließlich geheiratet, sei Vater geworden, doch seine Tochter sei nach fünf Wochen verstorben. Danach sei es mit ihm stetig bergab gegangen: Alkohol, Drogen. Schlägereien, Betrügereien, Spielsucht. Es folgten neuerliche Inhaftierungen von 2003 bis 2004 und von 2009 bis 2013 und anschließend der nicht allzu erfolgreiche Versuch, "wieder auf die Beine zu kommen".

Inzwischen hat der 41-Jährige vier Töchter von zwei Frauen, für die sich Unterhaltsrückstände angehäuft haben und einen weiteren Berg von Schulden aufgrund seiner Spielsucht und seines intensiven Alkoholkonsums. In seinen "Hoch-Zeiten" habe er zwei Flaschen Wodka täglich geleert. Dieser völlige Kontrollverlust scheint jedoch inzwischen gebremst. Eine neue feste Arbeitsstelle sowie eine neue Freundin hätten ihn nach eigenen Angaben zum Umdenken veranlasst, so dass er freiwillig die Spielsalons angewiesen habe, ihm Hausverbot zu erteilen. Eine Entzugstherapie für Alkohol- und Spielsucht stehe in Kürze an, so dass auch die Staatsanwaltschaft nicht umhin konnte, dem Angeklagten eine günstige Sozialprognose zu bescheinigen.

Aufgrund seines vollumfänglichen Geständnisses wollte sie ihr Strafmaß von einem Jahr und vier Monaten noch auf Bewährung aussetzen. Auch der Richter hielt es für vertretbar, sich ihrer Sichtweise anzuschließen.