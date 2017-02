Flugshow über lodernde Flammen Bühl (wv) - Zum Sternmarsch der Bühler Hexenzunft strömten Gesandtschaften der Narrenvereine der Großen Kreisstadt am Mittwochabend aus vier Himmelsrichtungen zum Marktplatz. Sie füllten Staffeln und Pflaster vor der Pfarrkirche St. Peter und Paul in großer Zahl, beeindruckender Vielfalt und genossen ein Wunder: Es war Sternmarsch, aber es regnete nicht. Viel Narrenfußvolk, darunter ganze Rudel putzig kostümierter Jung- und Jüngstnarren, säumte die Freiluftbühne zwischen den Rathäusern I und II. Hier bedeuten für den Narren nicht Bretter die Welt, sondern trost- und brunnenlose Mosaiken aus Porphyrpflaster-Restle und Teer-Schandfleckle. Über ihnen reckte sich der Bühler Narrenbaum mit seinen Zunftdäfele in den Himmel. Die Hexenzunft hatte ihn vor dem Sternmarsch gestellt, aus Sicherheitsgründen. Nicht mit Mannesmuskelkraft, sondern mit dem Kran. Das Narrenpublikum hob freudig zu schunkeln an, als die ersten Stimmungshits vom Hexenwagen schallten. Ralf Bsdurrek, der alles fasnachtskundig moderierte, trug das Seine zur Stimmung bei: "Als Hexenmeister der Bühler Hexen ee-Vau grüß ich Euch mit einem dreifach Helau. Vom Hexenturme freu ich mich, Ihr lieben Leut', dass Ihr so zahlreich gekommen seid heut. Ein tolles Programm haben wir für Euch jetzt bereit zur Eröffnung der Bühler Stroßefasnacht und dem Endspurt der närrischen Zeit." Drei Superböller gaben das Signal: Die Lindwürmer setzten sich von den Sammelpunkten aus Nord, Ost, Süd und West in Bewegung, begleitet von Fackelträgerhexen und angefeuert von Blas- und Guggenkapellen. Auf dem Markplatz angekommen, steigerte die von Alexander Schaufler dirigierte Stadtkapelle Bühl die Schunkelstimmung. Aline Bichler trieb die Allda-Eselkids auf den Platz, wo sie mit einem neckischen Tanz entzückten. Den TV-Serien-Song "Wir sind die Kinder vom Süderhof" ließen die Sprösslinge des Kindergartens St. Elisabeth in einem flotten Tanz lebendig werden, von den Erzieherinnen Nicole Schubring und Mila Gisbrecht angespornt. Die von Sebastian Böckeler geleitete Allda-Steelband "Cool drummings" klöppelte "Hulapalu", den Knaller der Kampagne, in karibischer Fassung aus ihren ausgebeulten Benzinfassdeckeln. Trainiert von Johannes Kiefer und Alexandra König, fegten die Bühler Hexenkids in ihrem Showtanz den Marktplatz symbolisch sauber. Gewinnend lächelnd, sich flink und präzise bewegend, bezauberte die Jugendgarde des Allda im von Kathrin Höll und Andschana Finkbeiner einstudierten Formationstanz. Die Mutprobe begann: Hexen flogen über die aus Strohballen hoch lodernden Flammen, allein, zu zweit und im Trio, lange Hexen und ganz, ganz kurze. Alle landeten sicher. Darunter war auch der achtjährige Felix, der seinen Debütsprung meisterte, was seinem Vater Matthias Reinschmidt ein dickes Lob und einen nostalgischen Seufzer entlockte: Vor rund 35 Jahren habe er selbst seinen allerersten Feuersprung geschafft. Die mutigen Flughexen und die staunenden Zuschauer durften sich zum Finale an einer Freisuppe von Hexenvogt Alexander dem Ersten laben.

