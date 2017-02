Hilfe beim Büffeln fürs Abitur

Bühl



Dauerbetrieb in der Nähstub′ Bühl - Emsiges Treiben herrscht bei den Narrenratsfrauen der Mondglunkerle Widdenung (NGW) in den Tagen vor dem örtlichen Umzug am Fasnachtssamstag. Seit 25 Jahren überlegt sich die Gruppe kreative Mottos und schneidert die pompösen Kostüme stets selbst (Foto: bema).