Im Friedrichsbau erklingt das letzte Geläut

Bühl - Die Glocken von St. Peter und Paul schlugen gestern im Friedrichsbau im Akkord. Beim 19. Narresuppeessen war die Posse um den Bühler Bimbam-Streit gefundenes Fressen für die Akteure der fünften Jahreszeit. Auch Oberbürgermeister Hubert Schnurr und Pfarrer Wolf-Dieter Geißler bemühten sich redlich, ihr musikalisches Talent am Glockenspiel unter Beweis zu stellen - mit eher bescheidenem Erfolg. Der "Orden wider den städtischen Ernst" als höchste städtische Auszeichnung für Verdienste um die Bühler Fasnacht ging an eine Büttenkanone aus Altschweier.

"Dorfbabbler" Klaus Linz, bereits dekoriert mit vier Orden für die "Goldene Büttenrede", zeigte sich sichtlich gerührt über die Auszeichnung. Zuvor hatte ihn der Altschweierer Ortsvorsteher Manfred Müller in seiner Laudatio als "unser Juwel in der Fasnacht" bezeichnet. Linz lebe seine Büttenreden: "Mit seinen Armen schaufelt er die Verse aus sich raus und wirft sie dem Publikum zu." Dass diese Charakterisierung nicht überzeichnet ist, davon konnten sich die Besucher selbst ein Bild machen. Linz widmete sich in seinem Beitrag wie alle anderen Redner unter anderem dem Bimbam-Streit von St. Peter und Paul und flachste über das Argument, der Glockenschlag fördere das nächtliche Wohlbefinden: "Nach sieben Tagen Turmstudium, siehst Du aus wie Heidi Klum."

Auch "Nepomuk" Michael Vetter griff das Thema genüsslich auf: "Ich komm jetzt zur Glockenfraktion und sag Euch, dass Bürgerengagement auch peinlich sein ko." Pfarrer Geißler und OB Schnurr mussten schließlich als Unterstützung der "Lehrer-Schüler-Band" des Kappler Allda selbst die Glocken zum Läuten bringen. Ihr Einsatz am Miniatur-Glockenspiel, passend zu Textzeilen wie "Die einen sich ins Kissen werfen, weil die Glockenschläge nerven", erwies sich allerdings weitgehend als Glückssache.

Noch eine Stufe höher auf der Himmelsleiter stieg Lothar Vollmer, der sich in seiner Büttenrede Adam und Eva im Paradies annahm. Männliches Johlen und weibliches Raunen erntete er für seine Interpretation der biblischen Schöpfungsgeschichte. So sei Gott mit der Erschaffung der Eva selbst nicht ganz zufrieden gewesen: "Sie war halt nicht ganz fehlerlos, das Hirn zu klein, das Mundwerk zu groß." Vollmer selbst erhielt für sein großes Mundwerk eine Auszeichnung. Beatrix Schnurr heftete ihm als Schirmherrin des Narresuppeessens den Orden für die "Goldene Büttenrede" an.

Weitere Ehrungen gingen an Albrecht Müller und Klaus-Dieter Knopf. Das Duo gestaltet die Bühler Fasnacht seit fünf Jahrzehnten musikalisch, so auch gestern im Friedrichsbau. Eine Anerkennung um seine Verdienste erhielt auch Allda-Urgestein Franz Staudt, seit drei Jahrzehnten Protagonist der Kappler Fasnacht und damit laut Geißler sozusagen "die Kaiserlinde von Kappelwindeck".

Den Appetit auf die traditionelle Narresuppe förderte die Garde der Niesatzer Hurzle, im Anschluss an die Speisung regte die Hexenmusik zum Kalorienverbrennen an. Angesichts der Vielfalt der Beiträge und der Zünfte im Besucherraum zollte Otto Schnurr, Ehrenpräsident des Ortenauer Narrenbunds (ONB), der Zwetschgenstadt seinen Respekt: "Das ist Begeisterung und Fantasie, das ist mittelbadische Fasnacht in Reinkultur."