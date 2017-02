Närrische Abmahnungen

Dem Gerangel um den Schlüssel der Macht folgte ein Ständchen für den frisch entmachteten Bürgermeister Jürgen Pfetzer, der kürzlich Geburtstag hatte. In der Anklageschrift der Narren wimmelte es nur so von Vorwürfen. Die Kappensitzungen würden nie von Gemeindebediensteten besucht: "Das ist künftig ein Pflichttermin, sonst gibt's närrische Abmahnungen", kündigte Linus Maier an. Dass der Schultes die Leimibar meide, um verarmten Zunfträten kein Freibier zahlen zu müssen, fand er auch verwerflich.

"Wache uff!", rief Maier. Er forderte, dass die "Rüttel-Schüttel-Strecke" nach Hatzewier nur noch im Schneckentempo befahren werden dürfe. Weil der Schultes jetzt im schlaglochträchtigen Zell wohne, sollte wieder ein Grenzposten eingerichtet werden. Sein Auto sei ein "luxuriöses Papa-Pfetzer-Mobil" und sein Anzug schlabbere an ihm, weil er kein Gramm Fett habe. "Wir erwarten im nächsten Jahr einen Surbrote-Spoiler als Zeichen der Wohlhabenheit unserer Gemeinde."

Beschenkt wurde der Rathauschef mit einem rot blinkenden Schlüssel-Piepser - eine Anspielung darauf, dass er in der Partnergemeinde Westerlo seinen Hotelzimmerschlüssel im Bus vergessen hatte. Pfetzer wandte sich verteidigend an das närrische Volk im Ratssaal. Er beschwichtigte es mit Kaffee, Ramazzotti und einem Empfang auf Gemeindekosten.

Auf dem ebenfalls überreichten Ruhekissen ließ sich Oberzunftmeister Wolfgang Dinger gleich nieder. Schließlich war die Otterschwierer Narrenzunft seit 5.31 Uhr auf den Beinen, um die Bevölkerung mit Radau aus Rätschen, Päpern und handgeblasenen Fanfaren zu wecken. Ihr Motto: "Ihr liebe Lit, es isch jetzt Zit, Schmutziger Durschdig isch hit!" Der wurde mit einem Mittagessen im Gemeindezentrum fortgesetzt, bei dem es traditionell "Strauleime" gab: Sauerkraut mit gestampften Kartoffeln. Blut- und Leberwurst.

Starker Wind und beste Stimmung herrschten am Nachmittag. Auf dem Sonnenplatz sammelten sich allerhand Zünfte der Umgebung, um den Kinderumzug nicht zu verpassen. Die Kindergartenkinder von St. Michael und St. Marien beteiligten sich als Kühe, Bauern, Schafe und Pferde unter dem Motto "Auf dem Bauernhof, da ist was los". Mit Fasnachtshits wie "Es war einmal ein treuer Husar" und "Gloryland" zogen die Original Burg-Windeck-Musikanten voran.

Viele hundert Zuschauer säumten die Umzugsstrecke und sammelten Süßigkeiten ein. Die Gardemädchen des Narrenrats Hatzenweier strahlten mit der Sonne um die Wette und der Zunftrat der Leimewängscht jubelte mit den Menschen am Straßenrand. Dem Kinderumzug schlossen sich viele Hästräger aus der Umgebung an. Sie wurden von Dieter Seifermann von der Narrenzunft begrüßt. Den Ausklang feierten alle im Gemeindezentrum und im Partyzelt, das die Narrenzunft davor aufgebaut hatte.