Ortsvorsteher im Sauwagen abgeführt

Lichtenau - Lore Kientz ist eine eingefleischte Fasnachterin und ausgesprochen schlagfertig. Auf die Frage nach ihrem Lebensalter schießt es aus ihr heraus: "18 bin ich." Spitzbübisch lächelnd räumt sie dann den "Zahlendreher" ein. Die Rentnerin aus dem Stadtteil Scherzheim war in den 70er Jahren maßgeblich am Aufbau der örtlichen Fasnacht beteiligt, außerdem ist sie Patin des 1992 gegründeten Vereins "Scherzemer Narre".

"In Scherze war gar nix. Nit ämol ä Kind het mer mit Fasnachtskleider g'seh", erinnert sich Lore Kientz an die Zeit, als sie 1967 ins ansonsten schmucke Dorf am nördlichen Zipfel des Hanauerlandes gezogen war. In ihrer Kindheit hatte sie die tollen Tage vom Schmutzigen Donnerstag bis Aschermittwoch in Linx als regelrechtes Dorfereignis erlebt. In Scherzheim hingegen schien seinerzeit kaum jemand Notiz von der "fünften Jahreszeit" zu nehmen.

"So geht das nicht", sagte sie sich und hegte ehrgeizige Pläne, das fasnachtliche Brauchtum in dem Tausend-Seelen-Dorf zu etablieren. Es dauerte nicht lange, bis die lebensfrohe Postangestellte im Ort sich als "Post-Lore" einen Namen gemacht hatte. Selbstbewusst und entschlossen nahm sie das Heft des Handelns in die Hand und sprach nahezu jeden Postkunden direkt an. "Mir gehen in der Pfarrkeller und machen Fasnacht", lautete ihre Aufforderung an alle potenziellen Mitstreiter. Und tatsächlich fand sich eine wachsende Gemeinschaft Einheimischer, die fortan im Keller des Pfarrhauses mit Musik und jede Menge "Halligalli" Fasnacht feierte. In der wenige Jahre zuvor errichteten Wasenhalle konnten die Narren dann auch öffentliche Veranstaltungen durchführen. Und Lore Kientz war mitten drin: sei es als Büttenrednerin oder als Helferin vor und hinter der Bühne. Mit ihr ist die Fasnacht in "Scherze" heimisch geworden.

Ein weiterer Meilenstein der Scherzheimer Narrenaktivitäten war die Rathausstürmung. "Den Kühnle-Fritz als Ortsvorsteher und den Schieler-Erwin als Rotschriewer hawwe mir in ä Sourieß gsteckt und durchs Dorf gfahre", lacht Lore Kientz heute noch über die kühne Aktion. Als "Sourieß" bezeichnete man früher einen rechteckigen Holzverschlag zum Transport von Schweinen.

Im Laufe der Jahre mauserte sich Scherzheim zu einer kleinen Narrenhochburg. Zwei seinerzeit von einer Vereinsgemeinschaft organisierte, stets gut besuchte Sitzungsabende mit teils von weither gereisten Gästen sowie eine Kinderfasnacht zeugen von einer überaus erfolgreichen Tätigkeit, die nach der Jahrtausendwende aber fast zum Erliegen kam.

Zur Blütezeit im Jahr 1992 gründete ein "kleiner Haufen Faschingsverrückter" den ersten Fasnachtsverein, die "Scherzemer Narren". In Würdigung ihrer Verdienste für die Fasnacht im Wasendorf ernannte Horst Boschert, der damalige Vorsitzende, Lore Kientz und Hans Wahl zu Paten des jungen Vereins.

Auch heute noch ist die Vereinspatin bei allen Veranstaltungen der "Scherzemer Narren" dabei. Zuletzt durfte sie den großen Umzug von der Ehrenloge aus mitverfolgen. "Jesses, warum bin ich schon so alt, am liebsten wär' ich selber do mitgerannt", erfreute sie sich an dem bunten Treiben. Es sei einfach schön mitanzusehen, wie der närrische Brauch von den "Scherzemer Naren" bis weit über die Stadtgrenzen hinaus gepflegt werde, lobt sie die Fasnachter um Björn Boschert an der Spitze der Narrengesellschaft, Sohn des Gründungsvorsitzenden Horst Boschert.

Keine Frage: Lore Kientz hat den Aufbau der Fasnachtskultur in Scherzheim maßgeblich geprägt. Und heute ist sie lebender Beweis dafür, dass Frohsinn, Humor und eine Prise Spitzbüberei keine Frage des Alters sind.