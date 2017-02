Lust auf Urlaub ungebrochen

Bühl/Rheinmünster - "Alternativziele" lautet das Schlagwort: Denn trotz anhaltendender Terrorangst lassen sich die Deutschen auch in diesem Jahr ihren Urlaub nicht nehmen, wie Mitarbeiter von Reisbüros in Bühl und am Baden-Airport berichten. Und so wähnen sich Frühbucher bereits in freudiger Erwartung auf den Sommerurlaub. Für viele führt dieser in beliebte Sonnen-Ziele wie Spanien oder Griechenland. Dazu zählte früher auch die Türkei. Doch das hat sich geändert.

"Bei uns ist derzeit ständig was los", erzählt Sylvia Reith vom Bühler Reisemarkt. Denn jetzt seien die Tage, an denen in den Firmen Urlaub beantragt werde und sich die Kunden entscheiden, wohin es gehen soll. Ihre Chefin Sabine Reddies pflichtet ihr bei: "Die Urlaubsfreude ist ungebrochen. Aber es werden alternative Ziele gewählt, mit denen man mehr Sicherheit verbindet." Wenig Lust scheinen die Bühler auf Ägypten, Tunesien oder die Türkei zu verspüren. Häufig gebucht würden dagegen Spanien, Griechenland und Bulgarien, auch die Nachfrage nach Kreuzfahrten steige. Die Wahl von Donald Trump hat Reiths Erfahrung nach zu keinem Einbruch der USA-Buchungen geführt. Ebenso seien nach wie vor Südostasien und Ziele in der Karibik sehr beliebt.

Auch Nord- und Ostsee und Österreich seien Alternativen. Aber: "Reisende, die fliegen wollen, suchen sich zuerst ein anderes Flugziel, bevor sie mit dem Auto Urlaub im eigenen Land machen", meint Reith. Merklich und durchweg angestiegen seien die Preise für Ausweichziele erst in diesem Jahr, 2016 sei dies weniger der Fall gewesen.

Wer nach Spanien oder auf die Kanaren will, dem rät Peter Radischat zum schnellen Buchen. Er ist Geschäftsführer des Reisebüros Holidayland am Baden-Airport und berichtet von einer sehr hohen Nachfrage dieser beiden Ziele. Auch er bestätigt, dass die Reiselust der Deutschen ungebrochen sei und er keine Abkehr von Flugreisen erkennen könne. "An den typischen Pauschalreisezielen hat sich nichts geändert", erklärt er. Außer eben bei der Türkei: Das Land am Schwarzen Meer werde sehr viel weniger nachgefragt. Überraschend sei das aber nicht, er erwarte für dieses Jahr ein ähnlich niedriges Level wie 2016. Dementsprechend tief fallen zwar die Preise aus, aber "jemand, der dort nicht hin will, wird auch von günstigen Preisen nicht gelockt".

Andrea Hilgert, Büroleiterin bei Thomas Cook am Baden-Airport, ist teilweise selbst überrascht von den günstigen Türkei-Angeboten. Zwar schließen einige Kunden die Destination von vornherein aus, anderes als im vergangenen Jahr sei sie aber wieder etwas mehr nachgefragt. Dies liege vor allem an den "super Preisen". Sie meint: "Die Türkei hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Bezug auf All-Inclusive."

Etwas anders sieht das Thomas Karcher vom DER-Reisebüro in der Bühler Schwanenstraße. Mit Blick auf die derzeitige Situation in der Türkei seien die Preise noch zu hoch, als dass sie Frühbucher lockten. 2016 habe die Türkei einen Touristenrückgang von 25 Prozent hinnehmen müssen, aktuell sehe es nach einer Abnahme für 2017 von nochmals 30 Prozent aus. Auch er bestätigt, dass Spanien, Griechenland und die Kanaren hoch im Kurs liegen. Vor allem für Mallorca-Reisen seien die Preise merklich angestiegen.

Der Baden-Airport rechnet laut Pressesprecherin Elke Fleig für 2017 mit insgesamt 1,14 Millionen Passagieren. Kalkuliert werde dies anhand des Flugplans. Einen Überblick über die Auslastung der einzelnen Flugzeuge habe man im Voraus jedoch nicht. Das sei letztlich erst beim Einchecken ersichtlich. Außerdem seien Schwankungen immer möglich. Beispielsweise fliegt nach derzeitigem Winterflugplan keine Maschine von Söllingen aus in die Türkei, obwohl bis zu vier Flüge angedacht waren. Ab Ende März wird die Türkei dann wieder angeflogen. 2015 hoben vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden rund 101000 Passagiere in das Land am Bosporus ab, 2016 nur noch rund 73000. "Wir hoffen, dass die Zahlen in diesem Jahr nicht noch weiter sinken", meint Fleig.