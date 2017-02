"Von fasnachtlichen Krawalltouristen bislang verschont geblieben"

Bühl

Kinderfasnacht im Bürgerhaus Bühl (wv) - An die Kinder aus ganz Bühl richtet sich der Fasnachtsnachmittag am Samstag, 25. Februar, 14.30 Uhr, im Bürgerhaus Neuer Markt. Die Narrhalla veranstaltet ihn in Zusammenarbeit mit der Stadt. Es gibt ein zweistündiges Programm mit Musik (Themenfoto: dpa).

Bühl

"Bärenstarker" Frauentreff Bühl (wv) - Ein gutes Stück der mittelbadischen Region und einen Zipfel der Pfalz engagierte der Bühler Frauenbund als Mitwirkende für sein Närrisches Frauentreffen unterm Motto "Bärenstark". So durfte sich das Publikum im Friedrichsbau an kunterbunter Narretei ergötzen (Foto: wv).

Bühl

Spaß, Gaudi und Gaggs Bühl (wv) - Zu ihrem Motto "Aus wenig nix", das die Narrhalla 1826 auf die kleine und große Politik münzte, lieferte sie in eigener Sache das Gegenteil: In der Kappensitzung durfte das Publikum aus viel Spaß, Gaudi und Geist noch mehr Begeisterung saugen (Foto: wv).