Stefan I. zum König von Deutschland proklamiert Bühl (wv) - Nicht nur aufgetaut präsentierte sich der Nordpol, sondern bis zum Siedepunkt kochte seine Kappensitzung am Schmutzigen Donnerstag. Im voll besetzten Vierecksaal des Bürgerhauses Neuer Markt, im zweiten Jahr ihr "Iglu", entfesselten witzige Einfälle, kommunalpolitische Satire und originelle Kostümierungen Stimmungs- und Applaus-Geysire. Als Sitzungspräsident heizte Stefan Söthe mit sprühender, listiger Conférence die Stimmung an. Das ergänzten musikalisch Klaus-Dieter Knopf (Knopforgel) und Albrecht Müller (Schlagzeug). Jürgen Meier tat mit der Steuerung von Licht und Ton das Seine dazu. Peter Zimmer und Angelika Meier hatten das Programmblatt adrett gestaltet. Die Orden - nach Nordpol-Meinung wie immer die schönsten Bühls - waren Gisela Ziermann zu verdanken. Zeremonienmeisterin Susi Seiler dekorierte damit die Akteure. Erst robbte das Komitee auf Knien herein, dann tanzten Stephanie Meier, Evangelia Vlassaki, Nina und Jan Seitrich einen flotten Prolog. Als "Fasnacht-Azubis" wurden Manuel Wagner und Jennifer Schab, beide aus Hörden, beim Debüt mit Applaus gefeiert, als sie mit Blick aufs Autokennzeichen ihr Expertenwissen zu BHs von flach bis drall darlegten. Angelika Meier zwitscherte mit Gabi Söthe und Bettina Krampfert das hohe Lied der Nordpol-Nachtigallen. Meier breitete auch seitens ihrer Familie amüsant die Allüren ihrer zur Prinzessin gekürten Tochter aus. Ingo Anselm, Matthias Herrbrich, Patrick Fensch und Thomas Hoerth, Gäste aus der Schwapla, animierten mit ihren Songs über die "Bühler als aussterbende Rasse" zu eifrigem Mitsingen. Zur Mimik-Gymnastik "Face-Yoga" zwecks straffer Gesichtszüge spornte Bettina Krampfert das Publikum an. Herrlich: "Shalina" Petra Eirich, am "Nordpol" aufgewachsen, erntete Begeisterungsorkane mit elegant-erotischem Bauchtanz. Die "Nordpol-Heuler", Bettina und Karl-Heinz Krampfert, landeten mit dem Gewichtszunahme-Schreckensschrei "Auf der Badwaag'" ("Under the Boardwalk") einen Knaller. Ins selbe Horn stießen Rosel Majewski-Knopf, Anja Majewski, Klaus-Dieter Knopf und Zita Wendelgaß von der WaSuGa mit dem inbrünstigen: "Kei Diät meh, halleluja!" Mit verschmitztem Schülerhumor erheiterten die Schneehühner Stephanie Meier, Amira Baumert, Jule Muschelknautz und Larissa Eirich, Jung-Eisbär Tobias Meier und "Lehrerin Dutt-Meierlein" Angelika Meier das Volk. Die "goldene Hochzeit" von Klaus-Dieter Knopf und Albrecht Müller (50 Jahre Musizieren in der Bühler Fasnacht) inszenierten Rosel Majewski-Knopf und Gabriele Gerber witzig. In großem Rudel trudelten die Bühler Quetscheteufel im Nordpol-Iglu ein und sangen sinngemäß: "Es ist Fasnacht hier in Bühl, alles tanzt an diesen Tagen. Dieses närrische Gefühl wollen wir allen weitertragen." Als "Guck ä mol" nahm Oberhemglunkerle Ingo Anselm mit dem Fernglas aufs Korn, was in der Bühler City an Kuriosem passiert war. Eine Glanznummer steuerten Stefan und Gabi Söthe bei: In prächtigen Kostümen empfahlen sie sich als "König und Königin von Deutschland", ließen aber gegenseitig an ihrer Qualifikation fürs hohe Amt kein einziges gutes Haar, zur überschäumenden Schadenfreude ihrer Narrenuntertanen. "Feuerwehrmann" Roland Ernst rief zwar "Spritze hoch und Wasser marsch", goss aber mit Witz-Breitseiten beim Publikum nur Öl in den Gaudi-Feuersturm. Das Komitee zeichnete Roland Ernst und den "rasenden Reporter" Werner Vetter mit dem Nordpol-Sonderorden aus, beide für jahrzehntelange Verdienste um die Nordpol-Fasnacht.

