Gegen das Bim-Bam-Bum eine Mauer drumrum

Im voll besetzten Schüttekeller nutzten die Narren von Alt-Hänferdorf die Chancen einer Stadtviertelsfasnacht bestens: Sie nahmen Lokalgeschehen urkomisch aufs Korn. Mit "Hoorig isch die Katz" zog der Hänferrat ein. Er wurde mit des Volkes uneingeholter Zustimmung im Amt bestätigt. Das bestimmte Sitzungspräsident und Schüttekeller-Hausherr Rüdiger Schmitt, basta!

Zwecks anregender Musik bearbeitete "Mike" Dietmar Meier im richtigen Takt die Trommelfelle und Klaus-Dieter Knopf die Knöpfe seiner Harmonika. Die Akteure durften sich mit den von "Michi" Michaela Lang hübsch handgearbeiteten Hänferschwänzle-Orden dekorieren lassen.

"In Zukunft, do merk ich mir sehr: Merr guckt nit nach 'ner schöne Frau und isst noch nebeher", zog Gerda Kohler als "Festaktgast" Lehren aus einem Lachsbrot-Unfall. Sigi Stolz konnte seine "Stammtischbrüder" amüsant vorführen, weil er sich ja zurückgehalten und nur sechs Viertel Rotwein genossen habe. Manfred Bellemann und Rüdiger Schmitt stellten als Fazit einer Hollandreise fest: Es gebe zwar Parallelen zu der trocken reifenden Nackt-Fleisch-Schau am Johannesplatz, nur habe sich in Amsterdam Frisch-Fleisch im Rotlicht bewegt.

Bei seinem Debüt glänzte "Schnüffelschwein" Moritz Damm als Partner der "Hänferdorf-Hummel", seiner Mutter Michaela Hummel: Durchs Sprechtempo karikierte er lachträchtig, wie die "Faultiere vom Bauamt" ein Loch für den Maibaum planen. Ingo Anselm, ein "Einspringerle", nahm den neuen TVB-Funktionärsbau in der Mühlenstraße in den feldstechenden Blick. "Hausmeister" Wolf-Dieter Geißler lobte die Hänferdorf-Variante des Kirchturms to go: "Hier gibt der ,Bumbes' an, was die Uhr geschlagen hat."

"Was grenzt an Dummheit?", fragten die Lumbeseggel Klaus Dürk und Bernd Gantner und gaben die Antwort: "Mexiko und Kanada!" Sepp Meister, vom Rücktritt Zurückgetretener, schilderte, wie Hänferdorf-OB a. D. Willi Berdon immer noch die Fäden, respektive die Narrenwäscheleinen, zieht. "Schnurrantin" Paul Seiler nahm Veganes ins Visier: "Mir sage, wie 's isch, grad raus: Immer eine Wurscht vornaus!" Berdon ließ die "Gemeinschaft von Alt-Hänferdorf" zu deren 30. Geburtstag hochleben und erinnerte an die seither geleisteten Großtaten.

"Ich liebte ein Mädchen aus Weitenung, für die war 's eher ein Seitensprung", durchkämmten Reimund Laut und Rüdiger Schmitt als Gesangs-Gitarren-Duo Bühl auf ihrer Deutschland-Tour unterm Motto "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt". Rosel Majewski-Knopf ließ ihre Glocken von Bühl schwingen und erläuterte: "Ein heißer Ofen braucht eine große Brennkammer." Simone und Renate Rinschler beleuchteten als "Nachtwächter" mit knitzen Ideen, herrlicher Mimik und Gestik Hänferdörfler Merkwürdigkeiten wie diese: Jäger Martin Damm sei der Code seines Waffenschranks erst so spät wieder eingefallen, dass er die Jagd verpasst habe. Die Wildschweine hätten gehöhnt: "Will der Förster auf uns schießen, muss er erst den Schrank aufschließen."