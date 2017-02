Manipulationsversuche und Schäm-Dich-Orden

Rheinmünster (iru) - Das Wichtigste zuerst: Die Sellinger Pold(t)ergeister haben die Probeflutungen des Poldergebiets im letzten Sommer unbeschadet überstanden. Unbeeindruckt von den kontrollierten Wasserzu- und -abflüssen in ihrem angestammten Rückzugsgebiet boten die schaurigen Gestalten um Obergeist Larissa Ulmer in der Rheingoldhalle ein gewohnt vielseitiges Programm. Viele Einlagen von Tanzgarden befreundeter Karnevalsvereine würzten den Abend mit tollen Choreografien. Und da war es dann wieder, das immerwährende Duell zwischen dem Söllinger Männerballett und ihrem weiblichen Pendant, dem Emsemble "Gregberries". Seit vielen Jahren buhlen die beiden Tanzformationen um die Gunst der Besucher. Selbst vor Bestechungs- und Meinungsmanipulationsversuchen von objektiv ausgerichteten Besuchern durch Freigetränke schreckten die ehrgeizigen Tanzakteure nicht zurück. Die Männer hatten nach den zahlreichen verletzungsbedingten Ausfällen im Vorjahr bei ihrem Matrosen-Tanz auf etwas weniger Akrobatik und dafür mehr tänzerischen Ausdruck gesetzt. Verstärkt mit Neu-Matrose Thomas Kappler, präsentierte sich das Ensemble als sehr kompakt und konnte durch eine gekonnte Show-Einlage von Thilo "Bodo" Frietsch als Udo Jürgens auch im gesanglichen Bereich punkten. Eine Spur feinfühliger und eleganter, vielleicht auch mit einer Spur größerem tänzerischen Talent agierten die toll geschminkten Mädels bei ihrem Puppentanz. Viel Mühe hatten sich die künstlerischen Pold(t)ergeister bei der Bühnendekoration gegeben. Für das Motto "Zauberwald" hatten Annette Lorenz, Katja Engel und Sabrina Pütz viele fantasievollen Figuren und schaurige Gestalten an die Wand gezaubert. Nur wenig nachsichtig zeigte sich die Pold(t)ergeister-Führung mit einer Disziplinlosigkeit in den eigenen Reihen. Was war passiert? Ein Mitglied der Häsgruppe hatte den persönlichen Vereinsorden beim Umzug in Scherzheim verloren. Zwar konnte das bedeutungsvolle Symbol der Vereinszugehörigkeit schnell wieder aufgefunden werden, doch als "Strafe" wurde der nachlässige Pold(t)ergeist zum Tragen des "Schäm-Dich-Ordens" bis zum Ende der aktuellen Kampagne verurteilt. Ein vernichtendes Urteil stellte Kevin Lorenz der "Jugend von heute" aus. Die Klimaerwärmung gelte bei den "Teens" als positive Entwicklung, weil dadurch der Nagellack schneller trockne. Im Übrigen habe das Badezimmer einer jungen Frau heutzutage eine unübersehbare Ähnlichkeit mit dem Zentrallager der Grefferner Dow, sinnierte er. Barsch ging Zita Walter als "Vogelscheuche der B36" mit der Männerwelt ins Gericht: "Es stimmt nicht, dass wir Frauen immer das letzte Wort haben wollen, woher sollen wir denn wissen, dass denne nix mehr einfällt", polterte sie. Harald Riedinger nahm unter anderem die Kommunalpolitik aufs Korn. Er erkannte in der infrastrukturellen Ausstattung ein eklatantes Missverhältnis in den Ortsteilen von Rheinmünster. "Greffern hat mit 1900 Einwohnern nur einen kleinen Binnenhafen, Söllingen hat mit 1300 Einwohnern einen international bedeutenden Airport", rechnete er vor. Wortakrobatik pur gab es von "Opa Karl" aus dem tiefen Hanauerland. Vier Sprachen simultan sprechend und mit einem gehörigen schauspielerischen Talent empfahl er den Gästen seine badischen Lebensweisheiten nicht "weiterzuverzehle, sondern d'Gosch zu halte". Bunt, schmissig und mit viel Drive fegten die Tanzformationen übers Söllinger Narrenparkett. Die Tanzgarden aus Greffern, Winden und Hügelsheim sowie Tanzmariechen Franziska Schmidt aus Winden boten choreografisch was für's Auge und hatten ein feines Gespür bei der Kostümierung. Besonders stolz durften die Sellinger Pold(t)ergeister auf ihre eigene Nachwuchsgarde sein. Das elfköpfige Ensemble überzeugte mit einem hohen Maß an Präzision bei den technischen und strukturellen Elementen.

