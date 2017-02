Der Nachrichtensprecher interviewt sich selbst

(up) - Erstmals auch ernste Texte gab es beim Poetry Slam in Rastatt, der wieder vor ausverkauftem Haus stattfand. Bei der vierten Auflage der Veranstaltung im Kellertheater maßen sich acht Poeten im Dichterwettstreit, den Moritz Konrad aus Karlsruhe schließlich gewann (Foto: up). » - Mehr

Sinzheim