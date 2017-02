Spaßige Wettspiele und donnernde Beifallsraketen Bühl (wv) - "Macht alle mit, denn unser ,Kinder für Kinder' ist eine Mitmachfasnacht", forderte Stefan Kumm zu Beginn des Kindernachmittags auf, den die Narrhalla 1826 zusammen mit der Stadt im Bürgerhaus Neuer Markt veranstaltete. Gesagt, getan: Kumm und Mitmoderatorin Manuela Gemsa spornten das Jungvolk erfolgreich zu donnernden Beifallsraketen und eifrigem Mittanzen an. Damit erschöpfte sich das Mitmachen allerdings nicht. Die kleinen Schmetterlinge, Feen, Indianer, Clowns, Wichtel, Hexen, Batmen, Hulks, Seeräuber, die mit ihren Eltern den großen Saal füllten, entwickelten großen Spaß an Wettspielen. Manuela Gemsa sorgte für zügigen Ablauf und motivierte mit spritziger, kindgerechter Conférence. Simone Vetter, Elke Meier, Julia Nagel-Teixera und Tina Koch unterstützten sie dabei spielorganisatorisch. Dem Narrensamen erwiesen auch Zunftmeister Thorsten Fütterer und Ehrenzunftmeister Hans-Peter Maisch höchstselbst Reverenz. Sackhüpfen, "Reise nach Jerusalem" und Bobbycar-Rennen wurden begeistert aufgenommen. Eine besondere Gaudi bereitete es, als zwei Narrhallaräte - mit Stefan Prelisauer und Lothar Bäuerle ausgerechnet die mit den längsten Beinen - auf den winzigen Kinderrutschautos gegeneinander antraten. Erstmals hatte Stefan Kumm die Federführung bei "Kinder für Kinder". Gegenüber den Vorjahren zeigte sich das Programm gestrafft. Schlag auf Schlag, Helau auf Helau ging's vorwärts. Die anregende Stimmungsmusik steuerte "DJane" Tanja Scheppe punktgenau bei, die ihr Debüt als Herrin der Schieberegler glänzend meisterte. Mit einem schwungvollen Hästanz und eleganten Sprüngen über ein simuliertes Feuer bezauberten die Hexenkids, gecoacht von Johannes Kiefer und Alexandra König. Der Narrhalla-Bär, in dessen Fell Jonas Adam geschlüpft war, war heiß begehrt: Er brachte süße Bienenhonig-Bärchen unters Jungvolk. Beim gemeinsamen Spiellied schmetterte das Publikum lauthals und überzeugt: "Heut' ist so ein schöner Tag!" Zuschauen bereitete Vergnügen, als Gruppen der Tanzschule Daniela Fromme Videoclips temperamentvoll in Szene setzten: Die fünf- bis achtjährigen "Dance Kids" und die neun- bis elfjährigen "Funkys" ernteten riesigen Beifall. Ebensolchen erhielt die von Silke Wolz und Katja Scheppe trainierte Tanzgruppe der Narrhalla: Sie legte einen ebenso präzisen wie knackigen Showtanz im attraktiven Heavy-Metal-Outfit aufs Parkett. Die große Polonaise bot auch Gelegenheit, Anwärter für die Kostümprämierung herauszupicken. Unter anderem Prinzessin, Lämmlein, Bauchtänzerin, Piratin und Katze erschienen der Jury preiswürdig. Die beim Tanzen und Toben verbrauchten Kalorien zu ersetzen war kein Problem, denn Iris Striebel, Ulrike Friedmann und Bärbel Graf brachten an der Narrhalla-Theke selbst gebackene Kuchen, Torten und fantasievoll gestaltete Muffins unters Volk.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben