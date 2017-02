Die Country-Szene hat Walter Fuchs zurück

"Meine alte Heimatstadt hat mich wieder. Man hat mich heimgeholt, und ich freue mich riesig darüber." Fuchs ist in Offenburg aufgewachsen und als Jugendlicher von der Countrymusik des US-Militärsenders AFN früh infiziert worden. Sein immenses Wissen hat Niederschlag in mehreren Fachbüchern gefunden, außerdem hat der Bühler zwei einschlägige Lexika verfasst. Der US-Bundesstaat Tennessee verlieh ihm 1974 die Ehrenbürgerschaft aufgrund seiner Verdienste um die Countrymusik im deutschsprachigen Raum.

Der Bühler hat neben seinem Hauptberuf als Nachrichtentechniker immer Radio gemacht. 19 Jahre lang war er fester Bestandteil beim SWF und nach der Fusion beim SWR, bis er und seine Musik nicht mehr ins eher jugendliche Format passten.

Es folgte eine Art Nomadentum von RPR (Rheinland Pfalz Radio) über Radio Victoria und Radio Ohr bis zu den Internetradios Cool Radio und Pop-Stop. Jetzt Schwarzwaldradio. Dabei handelt es sich um das zweite Lokalprogramm des Hitradios Ohr, das sich mit "Classic Hits und Super Oldies" an eine Hörerschicht ab 35 Jahren wendet.

"Die Fans jubeln schon, dass ich nun im digitalen DAB-Radio bundesweit zu empfangen bin", berichtet Fuchs. Zu hören ist der Sender auch im Kabel und via Internet. Eine UKW-Frequenz hat das Schwarzwald-Radio ebenfalls, die reicht aber nicht über das mittlere Kinzigtal hinaus.

Die Tore zum "Country Club", so der Name der neuen Sendung, wird Fuchs wöchentlich für eine Stunde sonntags um 19 Uhr aufsperren. Dienstags um 21 Uhr folgt eine Wiederholung.

Natürlich wird er im Rahmen des Programms die Künstler des Internationalen Bühler Bluegrass-Festivals vorstellen, das er viele Jahre federführend organisiert hatte, bis er die Leitung 2015 an seinen Sohn Patrick abtrat. Über den Äther wird er jetzt auch wieder brandneue CDs präsentieren können, mit denen ihn die Plattenfirmen treu bemustern.

Und dann gibt es da noch sein Eigenheim füllendes Tonträger-Archiv. Für seine "Country Club"-Premiere hat Fuchs zwei Stücke ausgegraben, die urplötzlich wieder aktuell geworden sind. Wie etwa den Song "Donald Trump's' Hair", eine Nummer von Kacey Jones aus dem Jahr 2009, als Trump noch TV-Moderator war. Der Unmut über den neuen US-Präsidenten manifestiert sich auch in Tom Russells "Who's gonna build your Wall?", ein Lied aus dem Jahr 2006, das die Leistungen der Einwanderer für die amerikanische Gesellschaft hervorhebt.

Den neuen Mann im Weißen Haus findet Fuchs nur "entsetzlich". Seine Freunde in Amerika schämten sich dafür, "was für einen Präsidenten ihr Land hat". Die Musik war schon von jeher ein Stilmittel des Protests. Und sie ist es auch in der Countrymusik. Fuchs kündigt an, in seiner Sendung deren gesamtes Spektrum zu berücksichtigen: Old-Time, Cajun, Western Swing, Bluegrass, Folk, Mainstream Country und Americana. Und auch für die verbliebenen kanadischen Freunde im Großraum Lahr und Söllingen werde immer etwas dabei sein.

Walter Fuchs ist trotz seiner 81 Jahre wieder voller Elan: "45 Jahre Radio kann man nicht so einfach abschütteln."