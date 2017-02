Frühlingsgefühle - und die Eisbären stöhnen

Eine Häsgruppe aus der Nordpol-Region befreite sich von den Fellmützen ihrer Bärenkostüme mit dem Aufschrei: "Des halt'sch im Kopf nit aus. Do schwitzsch am Hirn, ohne dass ebb's denksch." Luftiger gekleidet hatten sich fünf "Gummibärchen" aus dem Stadtteil Moos: Carola, Doris, Gabi, Gudrun und Otti hielten es in ihrer orangefarbenen, grünen oder roten Hüllgelatine gut aus und hatten einen Riesenspaß.

Zu Füßen der mächtigen Pfarrkirche St. Peter und Paul und des entmachteten Rathauses fand eine Verbrüderung weit entfernter Welten statt: Theo brätschte mit Trudpert, Weitenunger mit Kernstädtern, Otterschwierer mit Kapplern, "Gebirgler von gonz hinge" mit "Londschlembe von widd dusse". Die ureigene Tradition des Närrischen Markts, Kurioses, alles Mögliche und Unmögliche zu volkstümlichen Preisen unters Volk zu bringen, pflegten die Bühler Lichtputzer mit ihrem Losverkauf: Da gab's so viel zu gewinnen, dass die Frage "Brauche'se ä Guck?" von den Gewinnern zu Recht mit Ja beantwortet wurde. Raritäten wie Schals in Aprikosenfarbe, Regenschirme in Optiker-Blau und Schnapsbuddele in To-go-Größe kamen aus der und in die Tüte. Die Alt-Hänferdörfler verkauften keine Wundertüten aus ihrer Marktchaise, nein: Bei ihnen konnte der Narr die Katze im Sack kaufen und durfte sich an Modeschmuck oder Kuschel-Elchen erfreuen.

Live-Musik schallte dank Gastspielern aus der Ortenau übern Platz: Die Knallfrosch-Combo aus Weier, einem Frosch-Biotop und Stadtteil von Offenburg, päperte und trommelte Stimmungshits.

Gelegenheit zum Auftanken und Stärken erhielt das Narrenvolk an den Ständen von Hemglunkerle, Hexen, Kappler Allda, Hammerschlagdämonen, Lichtputzern und Quetscheteufel in Hülle und Fülle. Die Hammerschlagdämonen hatten ihre Närrische-Markt-Premiere: Hier servierten Pascal und Katja verführerische Kuchen und witzig gestylte Muffins, die sie auf den Namen "Krümel to go" getauft hatten. An der Edelschwemme der Narrhalla perlte in den Gläsern eine eigens kreierte Cuvée, deren Spritzigkeit sich auf die Schlürfenden zu übertragen versprach.

Die Hexenzunft Bühler Hexen bewies ein Herz für Kinder: Auf einer eisfreien Curlingbahn durften sich Jung- und Altgemüse in Zielsicherheit üben, angespornt und betreut von Jule, Nele und Matthias, zwei ganz jungen und einer in 35 Jahren Mitgliedschaft bewährten Hexe mit zoo-logischem Hintergrund. Für Kinder oder Autofahrer, die ihren "Babbedeckel" schonen wollten, offerierten charmante Ganz- und Halbjahreshexen einen wohlschmeckenden alkoholfreien Punsch aus Fruchtsäften und Kräutertee.

Vielfältiges gab es zu schnabulieren, von der fasnachtsüblichen Currywurst bis zu "Penne mit Soß'". Letztere Nudel-Spezialität pflegen seit einigen Jahren die Bühler Quetscheteufel. Man konnte der Fleischeslust durch Schinken-Sahne-Soße oder der veganen Überzeugung durch Tomatensoße frönen. Letztere sei auf beachtliche Gegenliebe gestoßen, taten die Quetscheteufelinnen Regina und Susi vegan korrekt und erfreut kund.