Narren in Hochstimmung

Sinzheim

Augenverletzung durch Konfetti Sinzheim (red) - Drei Platzverweise, drei stark betrunkene Narren und ein Verletzter: Das ist die Bilanz, die die Polizei nach dem Fasnachtsumzug am Sonntag in Kartung zieht. Die Beamten sind überzeugt, dass sich das Sicherheitskonzept in diesem Jahr bewährt hat (Foto: fs).

Baden-Baden

Fantasievolles Hoftheater Baden-Baden (co) - Es war ein Fasnachtsabend vom Feinsten, den die Aktiven des Bäljer Hoftheaters den Narren im voll besetzten Festsaal der Balger "Blume" kredenzten. Mit grenzenloser Fantasie und Kreativität war hier ein Super-Programm für alle Ansprüche gestrickt worden (Foto: co).