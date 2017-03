Bunter Spaß mit Indianern, Pinguinen und Gorilla

Zu Beginn stürmten die KiFaKo-Indianer die Bühne, angeführt von ihrem Häuptling (Nicolas Rietsch), dessen prächtiger Federschmuck aus der Gruppe herausragte. An die 80 mitwirkende Kinder gestalteten danach ein farbenfrohes Programm, das immer wieder von Späßen und Mitmachaktionen der KiFaKo-Indianer umrahmt wurde.

Das Motto der Kinderfasnacht lautete "Indianer", allerdings scheinen das nicht alle im KiFaKo-Team mitgekriegt zu haben. Sehr zur Freude der vielen Kinder stürmte Co-Moderatorin Anja Pönicke verspätet und im falschen Kostüm auf die Bühne. Sie führte gemeinsam mit Otmar Bärmann souverän durch das bunte Programm. Das fantasievolle Bühnenbild malte Nicolas Rietsch. Weitere KiFaKo-Stammesmitglieder - Sybille und Andreas Axtmann, Jessica Camman, Nicole Goetter, Bettina Lutterodt, Sabrina und Olaf Frietsch - hielten vor und hinter der Bühne die Show am Laufen. Parallel zum Programm durften sich die Kinder von Tatjana Schall fantasievoll schminken lassen.

Wie immer eröffneten die Widdenunger Gardehüpfer mit dem Gardetanz den Nachmittag. Trainiert werden sie von Nicole Burkart und Bettina Jörger. Die "Drei wilden Sterne", Anne Frietsch, Franziska und Caroline Kaeser, begeisterten mit ihrem schwungvollen Tanz zur Melodie "What Do You Mean" von Justin Biber. Gleich darauf durften alle Kinder zu bekannten Fasnachtshits ihr Tanztalent beweisen. Die erste Stimmungsrakete sauste durch die Halle.

Die Sondbachdeifel-Kids fegten zu dem Hit "T.N.T." von AC/DC über die Bühne. Einstudiert wurden sie von Heike Müller, Larissa Ernst und Nadine König. Die TV-Bühl-1-Kids unter Leitung von Steffi Regenold und Steffi Klawitter legten einen flotten Sommertanz mit dem Titel "Endless Summer" aufs Parkett. Nun durfte der Nachwuchs erraten, was einige Kinder mit ihrem Pantomimenspiel darstellen wollten. Derweil bereiteten sich Jana König und Victoria Stein auf ihren Hip-Hop-Tanz vor. Unter dem Namen "Karma Squad" setzten sie "Juju On That Beat" von Zay Hilfigerr & Zayion McCall in Szene. Ihnen folgten nochmals die Gardehüpfer mit ihrem Showtanz "Sporttinator". Gleich darauf bestieg der zwölfjährige Jonas Pönicke die Bütt. Auf humorvolle Art klagte er darüber, dass für Teenies die Eltern zu seltsamen Wesen werden. Das Publikum honorierte es mit tosendem Applaus.

Jetzt durften die Kinder zum "Gorilla mit der Sonnenbrille" ihren Bewegungsdrang ausleben. Das konnten gleich darauf auch die Kinder der Turnergruppe TV Bühl 2. Unter Leitung von Steffi Regenold und Steffi Klawitter eroberte mehr als ein Dutzend kleiner Pinguine die Bühne. Die Widdenunger Gardedancer führten ihren von Anika Burkart einstudierten Showtanz "Born on Fire" von Ike Reilly auf. Gefolgt wurde der Beitrag von den Sondbachdeifel-Teens mit einem Medley verschiedener Pop- und Rocksongs.

Erstmals auf der Kinderfasnacht, begeisterte die Tanzgarde der Narrengesellschaft Widdenung das Publikum. Die Show endete mit dem großen Finale: Sämtliche Indianer verabschiedeten sich von den Kindern, die alle in einer riesigen Polonaise ihren wohlverdienten Süßigkeiten entgegentanzten.