Hochstimmung trotz Regentief





Bühl (cid) - Schon manches Wetterspektakel, von Väterchen Frost, über Schneeflöckchen-Weißröckchen, Regenschauer, Sturm bis hin zu strahlend blauem Himmel mit Triebl-goldenem Sonnenschein hat den traditionellen Altschwierer Lindwurm und das fasnächtliche Narrentreiben auf der Bühler und Kappler Seite in vergangenen Kampagnen schon begleitet. Gestern Nachmittag war zum letzten Kampagnenhöhepunkt Regen angesagt. Und auch der Wind blies seine Backen mächtig auf. Der wiederum schien die Narren förmlich zu beflügeln. Schelle schwingend führte Dorfbott Rudi Horeth den närrischen Lindwurm an, zum ersten Mal attestiert von Fasnachtspräsident Manfred I, auch OV MM genannt. Als Dorfbott-Lehrling genoss der seine Schelle-Lehrstunde, machte seine Sache gut, motiviert und angetrieben vom lautstarken Gepäper der nachfolgenden Original Reblandmusikanten. In deren Gefolge führte die Eltern-Kind-Gruppe mit "Buntem Treiben" die Jüngsten ins närrische Altschwierer Treiben ein. Die Großen des Kindergartens St. Josef stachen als furchtlose Winkinger aus dem hohen Norden in die raue See. "Bollywood" statt "Hollywood" verkörperte die erste Klasse der Sternenberg Grundschule, zeigte graziösen Tanz, schauspielerisches Talent und präsentierte ihre liebreizende Diva. In den Wilden Westen entführten die Cowboys und Indianer der zweiten Klasse und die Cheerleader der dritten Klasse. Lauter kleine süße Stimmungsmacher wirbelten übers Straßenparkett, heizten ihrem Super-Champion und den Straßenrandnarren mächtig ein. Die Viertklässler inszenierten "Das letzte Jahr spielt verrückt". Das Wetter tat es an diesem Nachmittag auch, aber die Narrenschar war dennoch in Hochstimmung. An den zahlreichen Tank- und Futterstellen war Wärmen, Stärken und Auftanken angesagt, es wurde getanzt, gesungen und natürlich viel Kokolores verzapft. Mit ihrem Motto "FGA-Selection prima, klasse - Qualität, nicht große Masse" bot die Frauengymnastik als edle Selections-Triebl ein herrliches Weintrauben-Bild mit prallen roten und grünen Luft-Beeren, begleitet von spendablen Winzern, die tüchtig ein- und ausschenkten. Als leuchtende Farbtupfer folgten den essbaren die jubilierenden Altschwierer Sunne-Triebl mit ihrem Schenkel-angetriebenen Triebl-Mobil, die aufgrund ihres 22-jährigen närrischen Geburtstags immer noch in absoluter Feierlaune sind. Einen weiteren Leuchtpunkt markierte die Sternenberger Garde, die Schenkele schwingend das Straßenparkett und die Herzen des Publikums eroberte. "Es ist noch Suppe da!" hieß es beim Mittwoch-Stammtisch, der von seiner "mobilen Küche" aus das Narrenvolk speiste. Einen wahren "Hexenzauber" veranstaltete der SV Allerei mit kreativem Motivwagen, gruselig-schönen Hexen und beschwörenden Zauberern. Die Altschwierer Maddewässrer machten mit ihrem neuen "Raiba-Mobil" die Bühler- und Kappler Sit unsicher, gefolgt und beäugt von den wilden Gesellen der Gertelbachdämonen aus Bühlertal. "Feuerwehr goes Army" war das Schlagwort, unter dem die jungen Wilden der Freiwilligen Feuerwehr "endlich Disziplin" einübten. Nach nahezu zwei Stunden Gaudi und Klamauk uff d'r Stroß strömten Akteure und Narrenschar in die Reblandhalle und Wirtshäuser; und vorerst auch zum letzten Mal ins Traditionsgasthaus "Zur Yburg", in dem zum Leidwesen nicht nur der Narrenschar Mitte März die Lichter ausgehen.

