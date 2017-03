Die Nachtruhe beginnt in Bühl um 22 Uhr

Müssen Hunde grundsätzlich angeleint werden?

Innerhalb der Stadt ja: Auf öffentlichen Straßen und Gehwegen in Bühl sind Hunde - und seien so noch so harmlos und folgsam - grundsätzlich an der Leine zu führen. Im Außenbereich dürfen die Vierbeiner nur dann frei laufen, wenn sie auf Zuruf ihres Besitzers reagieren. Ausnahme: Im Natur- und Landschaftsschutzgebiet Waldhägenich müssen alle Hunde ausnahmslos an die Leine. Im Übrigen regelt die Polizeiverordnung, dass die Notdurft von Hunden auf Gehwegen, in Grün- und Erholungsanlagen sowie auf fremden Grundstücken "unverzüglich zu beseitigen" ist. Für alle Tiere gilt: Sie sind so zu halten und beaufsichtigen, "dass niemand gefährdet wird".

Wie ist der Schutz vor Lärm durch Rundfunkgeräte, Tiere oder Sporttraining geregelt?

Wer Radio hört oder TV schaut, darf andere "nicht erheblich belästigen", heißt es in der städtischen Satzung. Dies gelte insbesondere, wenn die Geräte bei offenen Fenstern oder Türen, auf Balkonen, im Freien oder in Fahrzeugen betrieben werden. Auch das Musizieren darf nur in einer Weise erfolgen, dass andere dabei "nicht erheblich belästigt" werden. Öffentliche Veranstaltungen sind davon ausgenommen. Tierhalter müssen darauf achten, "dass niemand durch anhaltendes Bellen oder andere Geräusche mehr als nach den Umständen unvermeidbar gestört wird." Auf Sport- und Spielplätzen, die weniger als 50 Meter von Wohnhäusern entfernt liegen, darf zwischen 21 und 8 Uhr nicht trainiert werden.

Zu welcher Tageszeit dürfen Laubbläser und Rasenmäher betätigt werden?

Dieser Lärmschutz-Passus in der alten Polizeiverordnung wurde durch eine bundeseinheitliche Regelung abgelöst. Die Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung untersagt den Betrieb von maschinellen Gartengeräten in Wohngebieten an Sonn- und Feiertagen generell, an Werktagen von 20 bis 7 Uhr. Für den Einsatz von Laubbläsern und Laubsammlern sowie anderen lauten Geräten wie Heckenschere oder Motorsense im privaten Bereich gelten weitere Einschränkungen. Diese dürfen nur von 9 bis 13 und von 15 bis 17 Uhr betrieben werden. Diese weitere Einschränkung gilt nicht für lärmarme Geräte und Maschinen mit einem EU-Umweltzeichen.

Wann ist in Bühl Nachtruhe angesagt?

Von 22 bis 6 Uhr sind alle Belästigungen verboten, "die geeignet sind, die Nachtruhe zu stören". In der städtischen Satzung werden konkret benannt: "Insbesondere sind laute Diskussionen, Geschrei, Singen, das Abspielen von Tonträgern und ähnliche Geräuschentwicklungen untersagt."

Welchen Beschränkungen unterliegen Wirte und ihre Gäste?

Aus Gaststätten und Versammlungsräumen in der Nähe einer Wohnbebauung darf "kein Lärm nach außen dringen, durch den andere erheblich belästigt werden", heißt es in der Polizeiverordnung. Fenster und Türen seien "erforderlichenfalls geschlossen zu halten". In der Praxis greift diese Vorschrift ab 22 Uhr, erläutert der zuständige Fachbereichsleiter Martin Bürkle. So ist auch die Außenbewirtung um 22 Uhr zur Gewährleistung der Nachtruhe einzustellen. Ausnahme: Die Lokale in der Schwanenstraße und am Johannesplatz dürfen in den Sommermonaten bis 23 Uhr im Freien bewirten.

Ist die private Pkw-Reinigung am Straßenrand erlaubt?

Nein, die Satzung untersagt das Abspritzen von Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen.

Darf aus öffentlichen Brunnen Wasser entnommen werden?

Ja, die Benutzung ist gestattet. Sie muss jedoch so erfolgen, dass der Brunnen nicht beschmutzt und das Wasser nicht verunreinigt wird.

Ist das Füttern von Tauben in Bühl verboten?

Ja, in öffentlichen Anlagen sowie auf allen Plätzen und Wegen verbietet die Stadt das Taubenfüttern ausdrücklich. Andere Vogelarten dürfen gefüttert werden, jedoch muss das Futter so ausgelegt werden, dass es von Tauben nicht erreicht werden kann.

Was ist zu tun bei Rattenbefall?

Der Eigentümer des betroffenen Anliegens ist verpflichtet, dies unverzüglich bei der Ortspolizei anzuzeigen und eine Rattenbekämpfung durch einen Fachmann zu veranlassen.

Ist das Anbringen von Hausnummern Pflicht?

Ja, spätestens am Tag des Bezugs sind die Hauseigentümer dazu verpflichtet. Die Hausnummern müssen von der Straße aus gut lesbar sein. Zulässig sind ausschließlich arabische Ziffern.

Wie werden Verstöße gegen die städtische Polizeiverordnung geahndet?

Es handelt sich dabei um Ordnungswidrigkeiten, die mit einer Geldbuße zwischen fünf und 5000 Euro geahndet werden können.