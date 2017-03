Kernig-frische Qualität ist bald Vergangenheit

Vor seiner Bäckerausbildung (1970-72) absolvierte Kern zunächst eine Konditorenlehre. Da jedoch sein "Herz immer für das Bäckerhandwerk geschlagen" habe, legte er hierin 1975 die Meisterprüfung ab. Mangels Nachfolger - Kerns Töchter werden das Unternehmen nicht weiterführen - hängt der 65-Jährige nun seine Schürze an den Nagel, die er in vierter Generation für den Betrieb schnürte.

Vorbei sind dann die Zeiten, in denen Kerns Arbeitstag um 1.15 Uhr beginnt, er bis mittags in der Backstube steht, danach Verwaltungsaufgaben erledigt und nach einer kurzen Verschnaufpause schon den nächsten Tag vorbereitet. "Früher hat mir die körperliche Belastung nichts ausgemacht, mittlerweile ist das Schaffen anstrengend geworden", resümiert der Bäckermeister seine 50 Berufsjahre. Deswegen überwiege momentan die Freude auf das Rentnerdasein.

Vorbei sind dann auch die Zeiten, in denen die Menschen bei einer Filialeröffnung Schlange stehen - wie einst bei der Inbetriebnahme des Ladens in der Schwanenstraße. Denn als besondere Aktion waren damals in Berlinern Gewinnlose für Schwarzwälder Kirschtorten versteckt. "Wir waren morgens schon fast ausverkauft. Als wir aber nach der Mittagspause wieder kamen, standen nochmals 150 Leute vor dem Laden, die Berliner wollten", sagt Kern und strahlt.

Strahlend erzählt er auch über das gute Verhältnis zu seinen Angestellten. Denn neben der Arbeit in der Backstube werden ihm vor allem seine Mitarbeiter fehlen. Stolz spricht er über sein Team als "harten Kern". Viele Mitarbeiter halten ihm seit Jahrzehnten die Treue. Und die Neun, die er momentan noch beschäftigt, tun das bis zum letzten Tag. "In den 37 Jahren konnten wir uns zu jeder Zeit auf sie verlassen", so Kern. Alle jetzigen Angestellten hätten bereits Folgeanstellungen gefunden. Ein wehmütiger Abschied werde es trotzdem werden, "aber da alle auch künftig versorgt sind, ist es etwas leichter."

Vor dem Abschied wandern jedoch die so beliebten Apfeltaschen, Frankenlaibe und selbst gemachten Nudeln in "kernig-frischer Qualität" letztmalig über die Ladentheke. Was bleibt, ist die Frage, die viele seiner Kunden stellen: "Gibt es das beim Nachfolger auch?" Von diesem Gedanken sichtlich gerührt, gibt Kern zur Antwort: "Ich kann dem neuen Inhaber nichts vorschreiben, gebe ihm aber gern Tipps." Denn der Duft von frischen Backwaren bleibt dem Laden in der Hänferstraße 1 erhalten. Nach einer Umbauphase werden dort die Mitarbeiter der "Bühlot Bäckerei" künftig das Nudelholz rollen.

Neben seinen vollgepackten Arbeitsalltag und der Ausbildung von rund 50 Lehrlingen war der Bäcker auch ehrenamtlich aktiv: Zwölf Jahre lang als Obermeister der Bäckerinnung Baden-Baden, Murgtal und Bühl, 15 Jahre lang als Aufsichtsratmitglied der Einkaufsgenossenschaft Mittelbaden für Bäcker und Konditoren und lange Jahre für das Hänferdorf. Aktiv bleiben, das möchte er auch weiterhin - nachdem er die ersten vier Wochen im Ruhestand "erst einmal ohne frühmorgendlichen Wecker" verbringen will. Tägliche Spaziergänge und Zeit im Garten sollen fest im Tagesablauf verankert werden.

